धमाकेदार प्रदर्शन के बावजूद ईशान BCCI के कॉन्ट्रेक्ट से बाहर, शमी-सरफराज का भी नाम गायब, यहां देखें पूरी लिस्ट

Ishan Kishan and Mohammed Shami
BCCI Annual Contract: बीसीसीआई ने 9 फरवरी 2026 को 2025-26 सीजन (1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026) के लिए सीनियर पुरुष क्रिकेटरों की सालाना केंद्रीय अनुबंध सूची जारी की। सबसे बड़ा बदलाव ए+ ग्रेड की कैटेगरी को पूरी तरह खत्म करना है। इसके चलते विराट कोहली और रोहित शर्मा को ग्रेड ए+ से ग्रेड बी में डिमोट कर दिया गया है। पिछले सीजन में दोनों ए+ ग्रेड में थे, जहां सालाना रिटेनरशिप 7 करोड़ रुपये थी। अब ग्रेड बी में यह राशि 3 करोड़ रुपये है, जिससे दोनों को 4-4 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है। बीसीसीआई ने एक्स पर सूची पोस्ट की, लेकिन ग्रेड-वार वेतन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की—हालांकि पिछले पैटर्न के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है।
पेसर मोहम्मद शमी को पूरी तरह अनुबंध से बाहर कर दिया गया है, संभवतः चोट और फिटनेस मुद्दों के कारण। ईशान किशन भी लिस्ट से हटाए गए हैं। कुल पांच खिलाड़ी अनुबंध से बाहर हुए-शमी, ईशान किशन, मुकेश कुमार, सरफराज खान और रजत पाटीदार। नए शामिल होने वाले में साई सुदर्शन प्रमुख हैं, जो हाल के टेस्ट में नियमित रहे हैं।
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने हाल के वर्षों में टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और अब वे मुख्य रूप से वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं। बीसीसीआई ने अनुबंधों को री-स्ट्रक्चर किया है, जिसमें फॉर्मेट-विशेष योगदान और सक्रियता को आधार बनाया गया है। ए+ ग्रेड खत्म होने से दोनों स्टार्स को ग्रेड बी में रखा गया। ग्रेड ए में अब सिर्फ तीन खिलाड़ी हैं—शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, जो सभी फॉर्मेट में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यह बदलाव युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने और सीनियर प्लेयर्स की सीमित भूमिका को दर्शाता है।
यह फैसला IPL 2026 से पहले आया है, जिससे खिलाड़ियों की फाइनेंशियल प्लानिंग प्रभावित हो सकती है। विराट और रोहित जैसे दिग्गजों का डिमोशन फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन बीसीसीआई का फोकस युवा टैलेंट पर ज्यादा दिख रहा है। ग्रेड सी में कई युवा खिलाड़ी शामिल होकर भविष्य की टीम की नींव मजबूत कर रहे हैं। यह अनुबंध भारतीय क्रिकेट की नई रणनीति को दर्शाता है, जहां प्रदर्शन और फॉर्मेट योगदान को प्राथमिकता दी जा रही है।
