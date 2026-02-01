9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

धमाकेदार प्रदर्शन के बावजूद ईशान BCCI के कॉन्ट्रेक्ट से बाहर, शमी-सरफराज का भी नाम गायब, यहां देखें पूरी लिस्ट

BCCI Annual Contract: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने साल 2025-26 के लिए केंद्रीय अनुबंधों की घोषणा कर एक बड़ा संदेश दिया है। बोर्ड ने इस बार 'A+' ग्रेड को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 09, 2026

BCCI Annual Contract

Ishan Kishan and Mohammed Shami

BCCI Annual Contract: बीसीसीआई ने 9 फरवरी 2026 को 2025-26 सीजन (1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026) के लिए सीनियर पुरुष क्रिकेटरों की सालाना केंद्रीय अनुबंध सूची जारी की। सबसे बड़ा बदलाव ए+ ग्रेड की कैटेगरी को पूरी तरह खत्म करना है। इसके चलते विराट कोहली और रोहित शर्मा को ग्रेड ए+ से ग्रेड बी में डिमोट कर दिया गया है। पिछले सीजन में दोनों ए+ ग्रेड में थे, जहां सालाना रिटेनरशिप 7 करोड़ रुपये थी। अब ग्रेड बी में यह राशि 3 करोड़ रुपये है, जिससे दोनों को 4-4 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है। बीसीसीआई ने एक्स पर सूची पोस्ट की, लेकिन ग्रेड-वार वेतन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की—हालांकि पिछले पैटर्न के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है।



मोहम्मद शमी सहित 5 ​खिलाड़ी को बड़ा झटका



पेसर मोहम्मद शमी को पूरी तरह अनुबंध से बाहर कर दिया गया है, संभवतः चोट और फिटनेस मुद्दों के कारण। ईशान किशन भी लिस्ट से हटाए गए हैं। कुल पांच खिलाड़ी अनुबंध से बाहर हुए-शमी, ईशान किशन, मुकेश कुमार, सरफराज खान और रजत पाटीदार। नए शामिल होने वाले में साई सुदर्शन प्रमुख हैं, जो हाल के टेस्ट में नियमित रहे हैं।

विराट कोहली और रोहित शर्मा का डिमोशन

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने हाल के वर्षों में टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और अब वे मुख्य रूप से वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं। बीसीसीआई ने अनुबंधों को री-स्ट्रक्चर किया है, जिसमें फॉर्मेट-विशेष योगदान और सक्रियता को आधार बनाया गया है। ए+ ग्रेड खत्म होने से दोनों स्टार्स को ग्रेड बी में रखा गया। ग्रेड ए में अब सिर्फ तीन खिलाड़ी हैं—शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, जो सभी फॉर्मेट में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यह बदलाव युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने और सीनियर प्लेयर्स की सीमित भूमिका को दर्शाता है।

ग्रेड-वार पूरी लिस्ट

  • ग्रेड ए: शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा।
  • ग्रेड बी: वाशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर।
  • ग्रेड सी: अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नितीश रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई, ऋतुराज गायकवाड़।

यह फैसला IPL 2026 से पहले आया है, जिससे खिलाड़ियों की फाइनेंशियल प्लानिंग प्रभावित हो सकती है। विराट और रोहित जैसे दिग्गजों का डिमोशन फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन बीसीसीआई का फोकस युवा टैलेंट पर ज्यादा दिख रहा है। ग्रेड सी में कई युवा खिलाड़ी शामिल होकर भविष्य की टीम की नींव मजबूत कर रहे हैं। यह अनुबंध भारतीय क्रिकेट की नई रणनीति को दर्शाता है, जहां प्रदर्शन और फॉर्मेट योगदान को प्राथमिकता दी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Feb 2026 09:43 pm

Published on:

09 Feb 2026 09:38 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / धमाकेदार प्रदर्शन के बावजूद ईशान BCCI के कॉन्ट्रेक्ट से बाहर, शमी-सरफराज का भी नाम गायब, यहां देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

खत्म हो जाएगी वैभव सूर्यवंशी की वो अड़चन, जिसकी वजह से टीम इंडिया में नहीं मिल पा रहा मौका

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए राजी हुआ पाकिस्तान, डिमांड खारिज होने के बावजूद झुकना पड़ा

भारत बनाम पाकिस्तान
क्रिकेट

ICC की मीटिंग में पाकिस्तान को बड़ा झटका! नहीं मानी 3 डिमांड, लेकिन बांग्लादेश के लिए खुशखबरी

IND vs PAK
क्रिकेट

ZIM vs OMAN: वॉर्म-अप वाला प्रदर्शन दोहराने में फेल हुई ओमान, जिम्बाब्वे ने 81 गेंद में कर दिया खेल खत्म

ZIM vs OMA
क्रिकेट

299 पर बोल्ड! सुदीप घरामी का ऐतिहासिक सपना टूटा, पूरे देश में ‘एक रन’ का गम!

Ranji Trophy 2026, Sudip Gharami 299, Ranji Trophy
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.