धमाकेदार प्रदर्शन के बावजूद ईशान BCCI के कॉन्ट्रेक्ट से बाहर, शमी-सरफराज का भी नाम गायब, यहां देखें पूरी लिस्ट

BCCI Annual Contract: बीसीसीआई ने 9 फरवरी 2026 को 2025-26 सीजन (1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026) के लिए सीनियर पुरुष क्रिकेटरों की सालाना केंद्रीय अनुबंध सूची जारी की। सबसे बड़ा बदलाव ए+ ग्रेड की कैटेगरी को पूरी तरह खत्म करना है। इसके चलते विराट कोहली और रोहित शर्मा को ग्रेड ए+ से ग्रेड बी में डिमोट कर दिया गया है। पिछले सीजन में दोनों ए+ ग्रेड में थे, जहां सालाना रिटेनरशिप 7 करोड़ रुपये थी। अब ग्रेड बी में यह राशि 3 करोड़ रुपये है, जिससे दोनों को 4-4 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है। बीसीसीआई ने एक्स पर सूची पोस्ट की, लेकिन ग्रेड-वार वेतन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की—हालांकि पिछले पैटर्न के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है।