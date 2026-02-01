ICC की मीटिंग में पाकिस्तान को बड़ा झटका! नहीं मानी 3 डिमांड, लेकिन बांग्लादेश के लिए खुशखबरी

यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि पाकिस्तान ने नया ड्रामा शुरू कर दिया और वर्ल्ड कप के बायकॉट की धमकी देने लगा। हालांकि, बाद में पाकिस्तान सरकार ने फैसला लिया और कहा कि उनकी टीम वर्ल्ड कप में तो हिस्सा लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को खेले जाने वाले मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरेगी। इस पूरे मामले को लेकर आईसीसी ने पीसीबी से बात की और एक लंबी बैठक हुई। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने 5 बड़ी शर्तें रखीं। इन शर्तों में सबसे बड़ी मांग यह थी कि उसे आईसीसी के रेवेन्यू में से ज्यादा हिस्सा दिया जाए।