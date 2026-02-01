भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए राजी हुआ पाकिस्तान, डिमांड खारिज होने के बावजूद झुकना पड़ा

1 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने फैसला लिया कि उनकी क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप में तो हिस्सा लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। इसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसी को एक लेटर लिखा गया, जिसमें वह बातचीत के लिए राजी हुआ। इस दौरान यह खबर भी सामने आई कि पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने 5 बड़ी डिमांड्स रखी थीं, जिनमें से 3 को आईसीसी ने खारिज कर दिया है।