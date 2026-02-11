अभिषेक शर्मा अस्पताल में भर्ती: क्या नामीबिया और पाकिस्तान के खिलाफ खेल पाएंगे स्टार ओपनर

Abhishek Sharma health update: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक चिंताजनक खबर आ रही है। टीम इंडिया के तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और पेट में इन्फेक्शन (Stomach Infection) की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वह टी-20 वर्ल्ड कप के आगामी मैचों के लिए फिट हो पाएंगे या नहीं?