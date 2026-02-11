11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

क्रिकेट

अभिषेक शर्मा अस्पताल में भर्ती: क्या नामीबिया और पाकिस्तान के खिलाफ खेल पाएंगे स्टार ओपनर

टीम इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा पेट में इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। नामीबिया के खिलाफ मैच में उनके खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले बड़े मैच से पहले भारतीय टीम की टेंशन बढ़ गई है...

भारत

image

Anshika Verma

Feb 11, 2026

Abhishek Sharma (photo - espncricinfo)

Abhishek Sharma health update: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक चिंताजनक खबर आ रही है। टीम इंडिया के तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और पेट में इन्फेक्शन (Stomach Infection) की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वह टी-20 वर्ल्ड कप के आगामी मैचों के लिए फिट हो पाएंगे या नहीं?

गंभीर के घर बिगड़ी तबीयत

बीसीसीआई के मुताबिक, रविवार को जब पूरी टीम हेड कोच गौतम गंभीर के घर डिनर पर गई थी, तभी से अभिषेक की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वह डिनर बीच में छोड़कर जाने वाले पहले खिलाड़ी थे। फिलहाल वह डॉक्टर्स की निगरानी में हैं।

क्या खेल पाएंगे अगला मैच?

भारत को कल (गुरुवार) दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ खेलना है। जिस तरह की उनकी हालत है, उसे देखकर लग रहा है कि वह नामीबिया के खिलाफ मैच मिस कर सकते हैं। टीम के असिस्टेंट कोच रायन टेन डोशेट ने उम्मीद तो जताई है कि वह फिट हो जाएंगे, लेकिन असलियत मैदान पर ही पता चलेगी।

संजू सैमसन को मिल सकता है मौका

अगर अभिषेक समय पर रिकवर नहीं हो पाते, तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ओपनिंग के लिए संजू सैमसन को हरी झंडी दे सकते हैं। हालांकि संजू का फॉर्म पिछले कुछ मैचों में (10, 6, 0, 24, 6) काफी खराब रहा है, जो टीम इंडिया के लिए टेंशन की बात है।

पाकिस्तान मैच पर भी सस्पेंस

नामीबिया के बाद टीम इंडिया को 15 फरवरी को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मैच खेलना है। अभिषेक शर्मा का फिट होना भारत के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उनके बिना टॉप ऑर्डर कमजोर नजर आ सकता है। फैंस बस यही दुआ कर रहे हैं कि उनकी रिकवरी तेजी से हो और वह मैदान पर वापसी करें।

Abhishek Sharma admitted to hospital

