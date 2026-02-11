T20 World Cup में अब तक खेले गए हैं पांच सुपर ओवर, एक बार इस अनोखे तरीके से तय हुआ था रिजल्ट

ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में बुधवार को एक नया अध्याय जुड़ गया जब दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान (south africa vs afghanistan) के बीच मुकाबला दो बार सुपर ओवर (super over) में गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मैच में दोनों टीमों ने 187 रन बनाए, जिसके बाद पहले सुपर ओवर में भी दोनों टीमों ने 17 रन बनाए। दूसरा सुपर ओवर भी बेहद नजदीकी रहा मगर आखिरकार दक्षिण अफ्रीका ने 4 रन से जीत दर्ज की।