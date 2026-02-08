एक ने छीना खिताब, दूसरी ने हर बार दी मात, T20 वर्ल्ड कप में इन 2 टीमों को कभी हरा नहीं पाई टीम इंडिया

Team India in T20 World Cup History: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने जीत के साथ आगाज किया है। टीम इंडिया अपना दसवां संस्करण खेल रही है और इससे पहले वह दो बार चैंपियन भी बन चुकी है। हालांकि इस दौरान दो ऐसी टीमें रही हैं, जिन्हें भारतीय टीम आज तक टी20 वर्ल्ड कप में नहीं हरा पाई है। इनमें से एक टीम ने तो भारतीय टीम से खिताब भी छीन लिया था, जबकि दूसरी टीम ऐसी रही है जो आज तक टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल तक नहीं खेल पाई है, लेकिन फिर भी भारतीय टीम को हर बार उसके खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है।