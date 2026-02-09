T20 World Cup 2026: भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया या पाक नहीं, इस एसोसिएट टीम के बिक रहे सबसे ज्यादा टिकट

Nepal, T20 World Cup 2026: टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दो दिनों में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। एसोसिएट देशों ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि भारत और इंग्लैंड जैसी कई खिताबी दावेदार टीमें ने बड़े उलटफेर से बच गईं। रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड और नेपाल के बीच खेले गए मैच में भी ऐसा ही रोमांच देखने को मिला। नेपाल ऐतिहासिक जीत के बेहद करीब पहुंच गया था, लेकिन आखिरी गेंद पर महज चार रनों से मैच हार गया।