9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

क्रिकेट

इटली को लगा सबसे बड़ा झटका! कप्तान वेन मैडसेन बुरी तरह चोटिल, वर्ल्ड कप से हुए बाहर

ईडन गार्डन्स में इटली का वर्ल्ड कप डेब्यू किसी बुरे सपने में बदल गया! स्कॉटलैंड के खिलाफ करारी हार के साथ ही कप्तान वेन मैडसेन बुरी तरह चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। डाइव लगाते वक्त कंधे में लगी इस चोट ने इटली की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। क्या कप्तान के बिना वापसी कर पाएगी इटली? जानें पूरी खबर...

2 min read
भारत

image

Anshika Verma

Feb 09, 2026

Injured Italy cricketer Wayne Madsen holding his shoulder in pain at Eden Gardens. italy-captain-wayne-madsen-injury-t20-world-cup-2026

Injured Italy cricketer Wayne Madsen holding his shoulder in pain at Eden Gardens. (photo: espncricinfo)

Italy captain Wayne Madsen injury, Italy vs Scotland, T20 World Cup 2026: इटली के टी20 वर्ल्ड कप अभियान का आगाज वैसा बिल्कुल नहीं रहा जैसी टीम ने उम्मीद की थी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले गए अपने पहले ही मैच में इटली को दोहरी मार झेलनी पड़ी। एक तरफ जहां मैदान पर उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी व कप्तान वेन मैडसेन के चोटिल होने के कारण वह टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं रहेंगे। यह इटली के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है क्योंकि मैडसेन टीम का नेतृत्व कर रहे थे, साथ ही उनके अनुभव का टीम में कोई विकल्प नहीं है। इस हादसे ने इटली की आगे की राह को बेहद मुश्किल बना दिया है।

कैसे लगी चोट?

मैच के चौथे ही ओवर में स्कॉटलैंड के बल्लेबाज जॉर्ज मंसी ने एक पुल शॉट खेला। मिडविकेट पर फील्डिंग कर रहे कप्तान वेन मैडसेन ने गेंद रोकने के लिए अपनी बाईं ओर डाइव लगाई। बदकिस्मती से, वह पास की प्रैक्टिस पिच पर जा गिरे और उनके कंधे में गंभीर चोट आ गई। दर्द इतना ज्यादा था कि उन्हें अपना हाथ तौलिए के सहारे बांधकर तुरंत मैदान से बाहर जाना पड़ा।

अनुभवी मैडसेन हुए बाहर

42 साल के वेन मैडसेन इटली की टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेट से पहले 2006 में साउथ अफ्रीका के लिए हॉकी वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं। उनकी चोट इतनी गंभीर है कि उन्हें तुरंत एक्स-रे के लिए ले जाया गया। अगर कंधा सिर्फ खिसका है तो उन्हें ठीक होने में 1 से 3 हफ्ते लगेंगे, लेकिन चोट गहरी हुई तो वह महीनों के लिए बाहर हो सकते हैं। इटली के लिए मुसीबत यह भी रही कि इंटरनेशनल क्रिकेट के नियमों के मुताबिक सिर की चोट के अलावा किसी और चोट पर खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट नहीं मिलता, इसलिए टीम को पूरे मैच में अपने कप्तान की कमी बुरी तरह खली।

क्या रहा मैच का नतीजा?

स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 208 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। जवाब में इटली की शुरुआत खराब रही। हालांकि बेन मानेंती (52 रन) और हैरी मानेंती (37 रन) ने अच्छी कोशिश की, लेकिन स्कॉटलैंड के स्पिनर लीस्क की घातक गेंदबाजी (4 विकेट) के आगे इटली की टीम टिक नहीं पाई। पूरी टीम सिर्फ 134 रनों पर सिमट गई और स्कॉटलैंड ने यह मैच 73 रनों से जीत लिया।

T20 World Cup 2026

T20 World Cup 2026

Published on:

09 Feb 2026 05:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / इटली को लगा सबसे बड़ा झटका! कप्तान वेन मैडसेन बुरी तरह चोटिल, वर्ल्ड कप से हुए बाहर

T20 World Cup 2026

