इटली को लगा सबसे बड़ा झटका! कप्तान वेन मैडसेन बुरी तरह चोटिल, वर्ल्ड कप से हुए बाहर

Italy captain Wayne Madsen injury, Italy vs Scotland, T20 World Cup 2026: इटली के टी20 वर्ल्ड कप अभियान का आगाज वैसा बिल्कुल नहीं रहा जैसी टीम ने उम्मीद की थी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले गए अपने पहले ही मैच में इटली को दोहरी मार झेलनी पड़ी। एक तरफ जहां मैदान पर उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी व कप्तान वेन मैडसेन के चोटिल होने के कारण वह टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं रहेंगे। यह इटली के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है क्योंकि मैडसेन टीम का नेतृत्व कर रहे थे, साथ ही उनके अनुभव का टीम में कोई विकल्प नहीं है। इस हादसे ने इटली की आगे की राह को बेहद मुश्किल बना दिया है।