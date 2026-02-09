ICC के सामने तीन शर्त रखने के बाद पाकिस्तान ने रखी एक और डिमांड, जानें अब क्या चाहता है पाक

T20 विश्व कप 2026 में भारत-पाकिस्तान मैच (15 फरवरी) को लेकर तनाव चरम पर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने ICC के सामने अपनी मांगें रखीं, जिसमें भारत के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट बहाल करना, राजस्व में वृद्धि और 'नो-हैंडशेक' जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना शामिल है। PCB ने बांग्लादेश को T20 विश्व कप से बाहर होने के बावजूद मुआवजा देने की भी मांग की। यह सब BCCI के ICC में बढ़ते प्रभाव और पिछले Champions Trophy 2025 के हाइब्रिड मॉडल से जुड़ा है, जहां भारत ने पाकिस्तान नहीं जाकर UAE में मैच खेले थे। PCB ने भारत के मैच का बहिष्कार करने की धमकी दी है, जिसे पाकिस्तान सरकार ने भी समर्थन दिया।