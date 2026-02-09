299 पर बोल्ड! सुदीप घरामी का ऐतिहासिक सपना टूटा, पूरे देश में ‘एक रन’ का गम!

अपना पहला दोहरा शतक लगाने के बाद सुदीप बड़ी ही शांति से 300 की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने छठे और सातवें विकेट के लिए शानदार साझेदारियां कीं। सातवें विकेट के लिए विकेटकीपर शाकिर गांधी के साथ उनकी 221 रनों की पार्टनरशिप पारी की सबसे बड़ी साझेदारी रही। सुदीप ने 299 रन बना लिए थे, तभी आंध्र के लेग स्पिनर शेख रशीद की एक नीची रहती गेंद ने उनका ऑफ-स्टंप उखाड़ दिया। सुदीप घरामी (जिनका पिछला बेस्ट स्कोर 186 था) फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 299 पर आउट होने वाले पहले भारतीय और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए।