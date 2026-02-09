9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

299 पर बोल्ड! सुदीप घरामी का ऐतिहासिक सपना टूटा, पूरे देश में ‘एक रन’ का गम!

सिर्फ एक रन से चूके सुदीप घरामी का ऐतिहासिक सपना टूट गया! आंध्र के खिलाफ 299 पर आउट होकर सुदीप ने वो अनचाहा रिकॉर्ड बना दिया, जो आज तक कोई भारतीय नहीं बना पाया। क्रिकेट के इस 'सबसे बड़े दर्द' की पूरी कहानी जानें...

2 min read
भारत

image

Anshika Verma

Feb 09, 2026

Ranji Trophy 2026, Sudip Gharami 299, Ranji Trophy

Sudip Gharami made history with a massive 299 for Bengal against Assam. (photo - espncricinfo)

Ranji Trophy 2025-26, Sudip Gharami 299 : बंगाल के बल्लेबाज सुदीप घरामी ने आंध्र के खिलाफ रणजी ट्रॉफी 2025-26 के क्वार्टर फाइनल में एक ऐसी मैराथन पारी खेली जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। सोमवार को उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन अंत में एक ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड उनके नाम जुड़ गया जो कोई भी बल्लेबाज नहीं चाहेगा।

क्या रहा मैच का हाल

कल्याणी के बंगाल क्रिकेट एकेडमी में चल रहे इस मैच के चौथे दिन, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए सुदीप 300 रनों के ऐतिहासिक आंकड़े की ओर बढ़ रहे थे। आंध्र ने पहली पारी में 295 रन बनाए थे, लेकिन घरामी की शानदार बल्लेबाजी ने अकेले दम पर बंगाल को बड़ी बढ़त दिला दी।

बस एक रन का गम!

अपना पहला दोहरा शतक लगाने के बाद सुदीप बड़ी ही शांति से 300 की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने छठे और सातवें विकेट के लिए शानदार साझेदारियां कीं। सातवें विकेट के लिए विकेटकीपर शाकिर गांधी के साथ उनकी 221 रनों की पार्टनरशिप पारी की सबसे बड़ी साझेदारी रही। सुदीप ने 299 रन बना लिए थे, तभी आंध्र के लेग स्पिनर शेख रशीद की एक नीची रहती गेंद ने उनका ऑफ-स्टंप उखाड़ दिया। सुदीप घरामी (जिनका पिछला बेस्ट स्कोर 186 था) फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 299 पर आउट होने वाले पहले भारतीय और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए।

रिकॉर्ड्स में दर्ज 299

299 का स्कोर क्रिकेट में बहुत चर्चा में रहा है। महान सर डॉन ब्रैडमैन 1931-32 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 299 पर नाबाद रहे थे। भारत के एस.एस. सुगवेकर भी 1988-89 में महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए 299 पर नाबाद रहे थे। लेकिन सुदीप, न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो और इंग्लैंड के माइकल पॉवेल के साथ उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो 299 पर आउट हुए।

स्कोरखिलाड़ीटीमसालस्टेटस
299*डॉन ब्रैडमैनऑस्ट्रेलिया1931/32नाबाद (Not Out)
299*एस.एस. सुगवेकरमहाराष्ट्र1988/89नाबाद (Not Out)
299मार्टिन क्रोन्यूजीलैंड1990/91आउट
299माइकल पॉवेलग्लैमर्गन2006आउट
299सुदीप घरामीबंगाल2026आउट

एक लंबी पारी का अंत

सुदीप की 596 गेंदों की यह पारी भारतीय फर्स्ट-क्लास इतिहास की छठी सबसे लंबी पारी है। बंगाल ने अपनी पहली पारी 629 रनों पर खत्म की और आंध्र पर बड़ी बढ़त बना ली। दिन का खेल खत्म होने तक आंध्र ने 3 विकेट और खो दिए हैं और वे 270 रन पीछे हैं। पूरी उम्मीद है कि बंगाल की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, जहां उनका मुकाबला जम्मू-कश्मीर (J&K) से होगा।

Ranji Trophy 2025-26

Updated on:

09 Feb 2026 06:06 pm

Published on:

09 Feb 2026 06:05 pm

