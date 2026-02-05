WPL 2026, Final: क्या दिल्ली खत्म कर पाएगी खिताब का सूखा? या दूसरी बार RCB बनेगा चैम्पियन, देखें संभावित प्लेइंग 11

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals, Final Playing 11: वुमेन प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का फ़ाइनल मुक़ाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेला जाएगा। कोटांबी के वडोदरा क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में दिल्ली की टीम जीत का सूखा खत्म करना चाहेगी। दिल्ली ने लगातार चौथी बार फ़ाइनल में जगह बनाई है। लेकिन अबतक एक भी खिताब नहीं जीता है। वहीं आरसीबी डबल्यूपीएल 2024 का खिताब अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में उनकी नज़र लगातार दूसरी बार चैम्पियन बनाने पर होंगी।