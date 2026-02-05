मैं पारी की शुरुआत करना चाहता था… संजू सैमसन की जगह खाने के बाद ईशान किशन का बड़ा बयान

Ind vs SA T20 World Cup Warm up Match Highlights: आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में बुधवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वार्म-अप मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में भारत ने ईशान किशन के नाबाद अर्धशतक के दम पर 30 रन से जीत दर्ज की है। टीम इंडिया ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 240 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 210 रन ही बना सकी। इस मैच से साफ हो गया है कि संजू सैमसन की जगह ईशान किशन ही टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा के ओपनिंग पार्टनर होंगे। मैच के बाद खुद ईशान ने स्‍वीकारा कि वह पारी की शुरुआत करना चाहते थे।