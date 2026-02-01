बांग्लादेश के सामने सलमान आगा ने रखी ये डिमांड! टी20 वर्ल्डकप से पहले रिश्तों को लेकर दिया बड़ा बयान

इस दौरान जब पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा की बारी आई, तो उन्होंने बांग्लादेश को अपना “भाई” बताया। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान को लगातार समर्थन देने के लिए बांग्लादेश का धन्यवाद भी किया। सलमान आगा ने कहा कि बांग्लादेश जिस तरह अब तक उनका समर्थन करता रहा है, वह आगे भी इसी तरह सपोर्ट करता रहे। उन्होंने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का न खेलना दुखद जरूर है, लेकिन पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए वह उनका आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उन्हें ऐसा ही समर्थन मिलता रहेगा।