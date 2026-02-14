IND vs PAK: भारत के खिलाफ मैच में सलमान आगा हैंडशेक के लिए तैयार! सूर्यकुमार यादव के फैसले का इंतजार

अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में आई तल्खी का असर क्रिकेट मैदान पर भी साफ दिखा। Asia Cup 2025 के दौरान खेले गए तीन मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से पारंपरिक हैंडशेक नहीं किया था। इतना ही नहीं, महिला क्रिकेट टीम और जूनियर टीमों ने भी यही रुख अपनाया। ICC Women's Cricket World Cup, Under-19 Asia Cup, ICC Under-19 Cricket World Cup और Rising Stars Asia Cup जैसे टूर्नामेंट्स में भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया गया।