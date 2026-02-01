5 फ़रवरी 2026,

प्रैक्टिस के दौरान बेन स्टोक्स को लगी भयानक चोट, आंख सूजा, नाक और होठ भी घवाहिल

बेन स्टोक्स लंबे समय से इंग्लैंड की टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं। वह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 05, 2026

इंग्लैंड के कप्तान बैन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन के बीच झड़प देखने को मिली (Photo - EspncricInfo)

Ben Stokes Injury: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है, जिसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी। इससे पहले एक चौंकाने वाली स्टोरी ने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनका चेहरा बुरी तरह जख्मी नजर आ रहा है।

बुरी तरह चोटिल हुए स्टोक्स

आपको बता दें कि बेन स्टोक्स टी20 क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी यह तस्वीर चर्चा का विषय बन गई है। शेयर की गई फोटो में उनकी एक आंख सूजी हुई है, आंख के नीचे काला पड़ गया है और गाल पर गंभीर चोट के निशान दिख रहे हैं। चोट से निकल रहे खून को रोकने के लिए पट्टी भी लगी हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब वह डरहम के इंडोर ट्रेनिंग फैसिलिटी में अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान स्टोक्स गेंद को ठीक से देख नहीं पाए और गेंद सीधे उनके दाएं गाल पर जा लगी।

गौरतलब है कि इससे पहले भी बेन स्टोक्स ग्रोइन इंजरी से जूझ रहे थे, जिसके चलते वह कुछ समय से पब्लिक गतिविधियों से दूर थे। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से यह कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि स्टोक्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। इसके अलावा वह टी20 वर्ल्ड कप के बाद शुरू होने वाले आईपीएल में भी खेलते नजर नहीं आएंगे।

हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जून में जब न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड दौरे पर आएगी, तब तक बेन स्टोक्स पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी कर सकते हैं।

Hindi News / Sports / Cricket News / प्रैक्टिस के दौरान बेन स्टोक्स को लगी भयानक चोट, आंख सूजा, नाक और होठ भी घवाहिल

बांग्लादेश के सामने सलमान आगा ने रखी ये डिमांड! टी20 वर्ल्डकप से पहले रिश्तों को लेकर दिया बड़ा बयान

सलमान आगा
क्रिकेट

कोलंबो को वेन्यू चुनकर ICC ने की गलती! टी20 वर्ल्डकप से पहले दिखा असर, टॉस के बाद रद्द करना पड़ा मैच

आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (फोटो- IANS)
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप के इतिहास में इन 7 देशों के खिलाफ कभी नहीं हारी टीम इंडिया, टूर्नामेंट में दर्ज है जीत का रिकॉर्ड

Team India
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: भारत के खिलाफ मैच पर पाक कप्तान का बड़ा बयान, जानिए क्या बोले सलमान अली आगा

Suryakumar Yadav and Salman Ali Agha
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप से पहले एबी डीविलियर्स ने टीम इंडिया को दी चेतावनी, उजागर की सबसे बड़ी चुनौती

Team India
क्रिकेट
