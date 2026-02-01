प्रैक्टिस के दौरान बेन स्टोक्स को लगी भयानक चोट, आंख सूजा, नाक और होठ भी घवाहिल

आपको बता दें कि बेन स्टोक्स टी20 क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी यह तस्वीर चर्चा का विषय बन गई है। शेयर की गई फोटो में उनकी एक आंख सूजी हुई है, आंख के नीचे काला पड़ गया है और गाल पर गंभीर चोट के निशान दिख रहे हैं। चोट से निकल रहे खून को रोकने के लिए पट्टी भी लगी हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब वह डरहम के इंडोर ट्रेनिंग फैसिलिटी में अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान स्टोक्स गेंद को ठीक से देख नहीं पाए और गेंद सीधे उनके दाएं गाल पर जा लगी।