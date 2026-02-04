टी20 वर्ल्ड कप में भारत के मैच के बॉयकॉट के बाद पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश, क्रिकेट जर्मनी ने खोल दी पोल

इस दौरान ही आगे कहा गया कि आईसीसी के आर्टिकल 2.9, 2.10 के अनुसार, कमर्शियल वैल्यू को बनाए रखना होगा। एक और आर्टिकल 11.2 सदस्यों के लिए कहता है कि, क्योंकि टीमों ने पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया है, आपको सभी क्लॉज़ का पालन करना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। ऐसा न करने पर सजा होगी और पाकिस्तान 20 से 40 मिलियन डॉलर तक खो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बातचीत होगी और यह बांग्लादेश को वापस लाने के बारे में भी है। भारत और पाकिस्तान के एक-दूसरे के देशों में यात्रा न करने के बारे में चर्चा होगी और कौन जानता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी।