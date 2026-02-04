4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप में भारत के मैच के बॉयकॉट के बाद पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश, क्रिकेट जर्मनी ने खोल दी पोल

Pakistan lies exposed: टी20 वर्ल्‍ड कप में भारत के मैच का बॉयकॉट करने के बाद पाकिस्‍तान की ओर से BCCI और ICC की इमरजेंसी मीटिंग का दावा किया गया था। लेकिन, जर्मनी क्रिकेट के एक पोस्‍ट ने उनके झूठे दावे की पोल खोलकर रख दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Feb 04, 2026

Pakistan lies exposed

क्रिकेट जर्मनी के प्रेसिडेंट सेवेरिन वीब के साथ आईसीसी के चेयरमैन जय शाह और सीईओ संजोग गुप्‍ता। (फोटो सोर्स: @instagram/𝗚𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻 𝗖𝗿𝗶𝗰𝗸𝗲𝘁)

Pakistan lies exposed: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 में भारत के मैच का बहिष्‍कार करने के बाद पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बीच टकराव बढ़ गया है। इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्‍तान झूठ फैलाने के लिए आग में घी डालने का काम कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने आईसीसी और बीसीसीआई कैंप में खतरे की घंटी बजाने की उम्मीद में बहुत झूठे दावे किए हैं। लेकिन, क्रिकेट जर्मनी की एक पोस्‍ट ने उसके सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है।

पाकिस्तानी मीडिया डाल रहा आग में घी

दरअसल, एआरवाई न्यूज पर पत्रकारों और क्रिकेट एक्सपर्ट्स का एक पैनल 15 फरवरी को भारत T20 वर्ल्ड कप मैच के बॉयकॉट की स्थिति पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुआ था। इस दौरान यह दावा किया गया कि मुख्य स्टेकहोल्डर्स एक इमरजेंसी मीटिंग करने के लिए भारत पहुंचे हैं। अक्सर पूर्व क्रिकेटरों के साथ YouTube शो में दिखाई देने वाले नोमान नियाज ने कहा कि आईसीसी अध्यक्ष जय शाह और सीईओ संजोग गुप्ता समाधान तक पहुंचने के लिए मुंबई में मौजूद लोगों में से हैं।

शो में बोला गया था ये सफेद झूठ

उन्‍होंने कहा कि मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज है कि आईसीसी चेयरमैन जय शाह, सीईओ संजोग गुप्ता और बीसीसीआई के डिजिटल प्रोजेक्ट के हेड मुंबई में इकट्ठा हुए हैं। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर भारत बनाम पाकिस्तान मैच को मिस नहीं कर सकते। आखिर में, अगर मुझे बात खत्म करनी है तो उन्हें चिंता है कि अगर भारत-पाकिस्तान मैच नहीं होता है तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को भूल जाइए, यह उनकी इकॉनमी के बारे में भी है।

इस दौरान ही आगे कहा गया कि आईसीसी के आर्टिकल 2.9, 2.10 के अनुसार, कमर्शियल वैल्यू को बनाए रखना होगा। एक और आर्टिकल 11.2 सदस्यों के लिए कहता है कि, क्योंकि टीमों ने पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया है, आपको सभी क्लॉज़ का पालन करना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। ऐसा न करने पर सजा होगी और पाकिस्तान 20 से 40 मिलियन डॉलर तक खो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बातचीत होगी और यह बांग्लादेश को वापस लाने के बारे में भी है। भारत और पाकिस्तान के एक-दूसरे के देशों में यात्रा न करने के बारे में चर्चा होगी और कौन जानता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी।

क्रिकेट जर्मनी ने किया पाकिस्‍तान के झूठ का पर्दाफाश

क्रिकेट जर्मनी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक तस्वीर शेयर करके पाकिस्‍तान के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। जिसमें लिखा गया है कि हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे प्रेसिडेंट सेवेरिन वीब और हमारे वाइस प्रेसिडेंट डॉ. विग्नेश शंकरन को आईसीसी चेयरमैन जय शाह और सीईओ संजोग गुप्ता से मिलने का सम्मान मिला। इस मीटिंग में जर्मन क्रिकेट के विकास को बढ़ावा देने, एक साझा विजन और जर्मनी में खेल के लिए आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण कदमों पर फोकस किया गया। इस तरह साफ हो गया है कि भारत में इमरजेंसी मीटिंग का झूठा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

04 Feb 2026 11:56 am

Hindi News / Sports / Cricket News / टी20 वर्ल्ड कप में भारत के मैच के बॉयकॉट के बाद पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश, क्रिकेट जर्मनी ने खोल दी पोल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

वर्ल्डकप चैंपियन खिलाड़ी की बात सुन तिलमिला जाएंगे पाकिस्तानी! भारत के खिलाफ मैच न खेलने को लेकर कसा तंज

IND vs PAK
क्रिकेट

रोहित-विराट के नाम है टी20 वर्ल्डकप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, सिर्फ इंग्लैंड का ये बल्लेबाज कर सकता है ध्वस्त

Rohit Sharma and virat Kohli
क्रिकेट

लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची दिल्ली कैपिटल्स, चेज किया प्लेऑफ इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

Delhi Capitals
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप में संजू या ईशान कौन बनेगा अभिषेक शर्मा का ओपनिंग पार्टनर? फैसला आज, जानें कब-कहां देखें लाइव मैच

IND vs SA Warm-up match Live Streaming
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी आज करेंगे अफगानियों की कुटाई! जानें कब-कहां देखें लाइव मुकाबला

Ind vs Afg U19 World Cup Semifinal Live Streaming
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.