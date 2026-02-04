लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची दिल्ली कैपिटल्स, चेज किया प्लेऑफ इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

Gujarat Giants Women vs Delhi Capitals Women: वूमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स ने जगह बना ली है। यह लगातार चौथा मौका है जब दिल्ली की टीम फाइनल में पहुंची है। इससे पहले वह तीन बार फाइनल खेल चुकी है, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज़ भी सफलतापूर्वक पूरा किया। आपको बता दें कि इस मुकाबले में गुजरात जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 169 रन बनाकर इतिहास रच दिया।