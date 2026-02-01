U19 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया वर्ल्डकप से बाहर, फाइनल में इंग्लैंड, भारत या अफगानिस्तान से मुकाबला

इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 60 रन पर ही उसके तीन विकेट गिर गए। इसके बाद कप्तान थॉमस रे ने शानदार शतक जड़ते हुए टीम को मुश्किल परिस्थितियों से उबारा। उनके साथ एक अन्य बल्लेबाज ने 40 रनों की अहम पारी खेली। इसके अलावा फरहान अहमद ने 28 रन बनाए, जिसकी बदौलत इंग्लैंड की टीम 277 रन तक पहुंचने में सफल रही। ऑस्ट्रेलिया की ओर हेडन सिलर और नडेन कूरे ने दो-दो विकेट लिए, जबकि विल बाइरोम और आर्यन शर्मा को एक-एक सफलता मिली।