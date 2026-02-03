T20 वर्ल्डकप के वॉर्म-अप में ओमान ने किया बड़ा खेल, श्रीलंका A को 5 विकेट से रौंदकर मचाई सनसनी

T20 World Cup 2026 Warm up 4th Match: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के चौथे वॉर्म-अप मुकाबले में ओमान ने बड़ा उलटफेर करते हुए श्रीलंका ए को पांच विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ए की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 145 रन बनाए। जवाब में ओमान की टीम ने 18 ओवर में ही 146 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ओमान की यह जीत उनके हौसले बुलंद करेगी, साथ ही उनके ग्रुप की अन्य टीमों के लिए यह चिंता का सबक भी है। इस जीत का मतलब यह भी है कि ओमान को एक कमजोर टीम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए।