3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप 2026 में एमएस धोनी ने टीम इंडिया को बताया सबसे खतरनाक, लेकिन एक चीज हैं परेशान

MS Dhoni on Team India in T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने टीम इंडिया को सबसे खतरनाक टीम बताया है। धोनी ने यह भी समझाया कि टीम इंडिया क्यों खतरनाक है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 03, 2026

MS Dhoni

एमएस धोनी (फोटो- Mahi Unplugged)

MS Dhoni on Team India in T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने टीम इंडिया को सबसे खतरनाक टीम बताया है। धोनी ने यह भी समझाया कि टीम इंडिया क्यों खतरनाक है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसी चीज का जिक्र किया है, जो उन्हें सबसे ज्यादा चिंता देती है।

सुपर 8 की राह मुश्किल नहीं

धोनी ने कहा कि उन्हें इस टीम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें चार अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। भारतीय टीम ग्रुप ए में है, जिसमें पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, यूएसए और नामीबिया की टीमें भी शामिल हैं। इस ग्रुप से दो टीमें सुपर-8 में पहुंचेंगी और वहां से दोनों सुपर-8 ग्रुप की दो-दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। हालांकि, जिस तरह का टूर्नामेंट फॉर्मेट है, उसमें भारतीय टीम का सुपर-8 तक पहुंचना आसान माना जा रहा है।

एक चीज की सता रही धोनी को चिंता

इस दौरान एक शो में धोनी ने वर्ल्ड कप को लेकर बात की और बताया कि टीम इंडिया इस समय सबसे खतरनाक टीम है। उन्होंने कहा कि अगर अनुभव और मौजूदा फॉर्म की बात की जाए, तो टीम इंडिया सबसे मजबूत नजर आती है। हालांकि, धोनी ने यह भी कहा कि उन्हें सबसे बड़ी चिंता एक खास चीज को लेकर है, क्योंकि इस फॉर्मेट में उसका बहुत बड़ा रोल होता है और वह कभी भी किसी भी मैच का रुख बदल सकती है।

आपको बता दें कि भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 7 फरवरी को करेगी, जहां मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला खेलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

MS Dhoni

T20 World Cup 2026

Published on:

03 Feb 2026 09:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 वर्ल्डकप 2026 में एमएस धोनी ने टीम इंडिया को बताया सबसे खतरनाक, लेकिन एक चीज हैं परेशान
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

ICC को हटाकर नई गवर्निंग बॉडी घठित करने की मांग, पाक रक्षा मंत्री ने लगाया गंभीर आरोप

Jay Shah
क्रिकेट

वनडे वर्ल्डकप से पहले बदल जाएंगे क्रिकेट के कई नियम, आखिरी ओवर में विकेट गिरने पर अब होगा ये

Cricket Rules
क्रिकेट

U19 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया वर्ल्डकप से बाहर, फाइनल में इंग्लैंड, भारत या अफगानिस्तान से मुकाबला

U19 इंग्लैंड क्रिकेट टीम (फोटो- ICC)
क्रिकेट

U19 World Cup 2026: अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचना चाहेगी टीम इंडिया, जानें रद्द हुआ मैच तो क्या होगा

U19 World Cup 2026 Team India
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप के वॉर्म-अप में ओमान ने किया बड़ा खेल, श्रीलंका A को 5 विकेट से रौंदकर मचाई सनसनी

oman Cricket Team
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.