T20 वर्ल्डकप 2026 में एमएस धोनी ने टीम इंडिया को बताया सबसे खतरनाक, लेकिन एक चीज हैं परेशान

धोनी ने कहा कि उन्हें इस टीम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें चार अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। भारतीय टीम ग्रुप ए में है, जिसमें पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, यूएसए और नामीबिया की टीमें भी शामिल हैं। इस ग्रुप से दो टीमें सुपर-8 में पहुंचेंगी और वहां से दोनों सुपर-8 ग्रुप की दो-दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। हालांकि, जिस तरह का टूर्नामेंट फॉर्मेट है, उसमें भारतीय टीम का सुपर-8 तक पहुंचना आसान माना जा रहा है।