वनडे वर्ल्डकप से पहले बदल जाएंगे क्रिकेट के कई नियम, आखिरी ओवर में विकेट गिरने पर अब होगा ये

मल्टी-डे मैचों में: लॉ 12.5.2 संशोधित—दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरने पर भी ओवर पूरा होगा, खेल तुरंत खत्म नहीं होगा।

गेंद के नियम: लॉ 4.1 में जूनियर और महिला क्रिकेट के लिए गेंदों का आकार और वजन अधिक सख्त और मानकीकृत (आकार 1, 2, 3)।

बाउंड्री कैच: लॉ 19.5.2 में 'बनी हॉप' पर रोक—फील्डर बाउंड्री के बाहर से लौटकर हवा में सिर्फ एक बार छू सकता है, आगे संपर्क मैदान के अंदर।

विकेटकीपर: लॉ 27.3.1—बॉलर के रन-अप में दस्ताने स्टंप्स के सामने रख सकता है, लेकिन गेंद रिलीज पर पीछे होना चाहिए।

डिक्लेयर: लॉ 15.1 और 15.2—अंतिम पारी में कप्तान डिक्लेयर नहीं कर सकेंगे (शब्दावली संशोधित)।

रन छोड़ना: लॉ 18.5.1-18.5.2—बल्लेबाज बिना पेनाल्टी के रन छोड़ सकते हैं, लेकिन जानबूझकर धोखा देने पर पेनाल्टी और फील्डिंग टीम तय करेगी अगला बल्लेबाज कौन।

ओवरथ्रो: लॉ 19.8—जानबूझकर स्टंप्स पर थ्रो और सामान्य मिसफील्ड में अंतर, मिसफील्ड को ओवरथ्रो नहीं गिना जाएगा।

डेड बॉल: लॉ 20.1.1.1—अंपायर को अधिक अधिकार, गेंद स्थिर या फील्डर के पास सुरक्षित पहुंचने पर डेड घोषित कर सकते हैं।

भाषा: जेंडर वाली भाषा हटाई गई, गैर-अंग्रेजी भाषियों के लिए स्पष्ट शब्दावली।