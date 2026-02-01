म्यांमार में 6.0 तीव्रता का भूकंप! कोलकाता से बांग्लादेश तक कांपी धरती, डर के मारे सड़कों पर निकले लोग

कोलकाता में हाई-राइज इमारतों, ऑफिसों और घरों में तेज हिलोरें महसूस हुईं। लोग छत के पंखे और फर्नीचर हिलते देख डर गए और सड़कों पर निकल आए। कई लोगों ने बताया कि कंपन 5-10 सेकंड तक चला, जिसमें हल्का चक्कर आना और वस्तुएं हिलना शामिल था। ढाका और बांग्लादेश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह का दहशत का माहौल रहा। हालांकि, अभी तक कोई मौत, घायल या बड़े पैमाने पर नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अधिकारियों ने स्थिति की निगरानी शुरू कर दी है और आफ्टरशॉक की आशंका जताई है।