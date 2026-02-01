3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

म्यांमार में 6.0 तीव्रता का भूकंप! कोलकाता से बांग्लादेश तक कांपी धरती, डर के मारे सड़कों पर निकले लोग

म्यांमार में मंगलवार (3 फरवरी, 2026) को 6.0 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसका असर भारत के कोलकाता और पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी देखा गया। कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में लोगों ने तेज झटके महसूस किए, जिससे हड़कंप मच गया और लोग घरों से बाहर निकल आए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 03, 2026

Earthquake

पत्रिका फाइल फोटो

Myanmar Earthquake: म्यांमार में मंगलवार शाम को 6.0 तीव्रता (रिच्टर स्केल) का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी वजह से पूर्वी भारत के कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तेज कंपन महसूस हुआ। पड़ोसी बांग्लादेश के ढाका समेत विभिन्न इलाकों में भी धरती कांपी, जिससे लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) के अनुसार, भूकंप की गहराई मात्र 10 किलोमीटर थी, जो इसे उथला और अधिक प्रभावी बनाती है।

म्यांमार में 71 घंटों में तीसरा झटका

भूकंप का केंद्र म्यांमार के मगवे क्षेत्र में था, लगभग 95 किमी पश्चिम येनांगयौंग या 70 मील पूर्व अक्याब (सिटवे) के पास। कुछ रिपोर्ट्स में इसे 5.9 से 6.1 तक बताया गया, लेकिन अधिकांश स्रोतों ने 6.0 की पुष्टि की। यह म्यांमार में पिछले 71 घंटों में तीसरा महसूस किया गया भूकंप था। बांग्लादेश में यह 24 घंटे से कम समय में दूसरा भूकंप था—इससे पहले मंगलवार को ही 4.1 तीव्रता का झटका लगा था (राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, एनसीएस)।

घरों से बाहर निकले लोग

कोलकाता में हाई-राइज इमारतों, ऑफिसों और घरों में तेज हिलोरें महसूस हुईं। लोग छत के पंखे और फर्नीचर हिलते देख डर गए और सड़कों पर निकल आए। कई लोगों ने बताया कि कंपन 5-10 सेकंड तक चला, जिसमें हल्का चक्कर आना और वस्तुएं हिलना शामिल था। ढाका और बांग्लादेश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह का दहशत का माहौल रहा। हालांकि, अभी तक कोई मौत, घायल या बड़े पैमाने पर नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अधिकारियों ने स्थिति की निगरानी शुरू कर दी है और आफ्टरशॉक की आशंका जताई है।

म्यांमार में आते रहते हैं भूकंप

यह क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय है, जहां सागाइंग फॉल्ट जैसी बड़ी फॉल्ट लाइन्स हैं। म्यांमार में अक्सर 6.0 से ऊपर के भूकंप आते हैं, लेकिन उथले होने से वे दूर तक महसूस होते हैं। कोलकाता से केंद्र की दूरी लगभग 600-625 किमी थी, फिर भी कंपन मजबूत रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि 5.0 तीव्रता का भूकंप लगभग 200 टन टीएनटी के बराबर ऊर्जा छोड़ता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Feb 2026 10:57 pm

Published on:

03 Feb 2026 09:33 pm

Hindi News / World / म्यांमार में 6.0 तीव्रता का भूकंप! कोलकाता से बांग्लादेश तक कांपी धरती, डर के मारे सड़कों पर निकले लोग
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इस शख्स की एंट्री से बन गई बिगड़ी हुई बात, भारत-अमेरिका ट्रेड डील में निभाई अहम भूमिका

Indian PM Narendra Modi and US President Donald Trump
विदेश

Civil-Military Relations: पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे के 'अग्निपथ' खुलासे ने मचाई खलबली। जानिए इतिहास के वो 3 बड़े मौके जब फौज ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए।

Agnipath Controversy
राष्ट्रीय

रूस से तेल खरीदना नहीं बंद करेगा भारत? क्रेमलिन प्रवक्ता का बड़ा बयान

Donald Trump's claim about India stopping Russian oil purchases
विदेश

Red Alert: कीव में कयामत की रात! रूस ने बरसाईं 70 मिसाइलें, इतिहास भी नहीं बचा

Russia Ukraine War
विदेश

अमेरिकी टैरिफ मामले में दुनिया में कहां खड़ा है भारत? जानें-चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति

Trade Deal
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.