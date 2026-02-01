मुनीर-शहबाज ने कभी सोचा नहीं होगा? एक हफ्ते में मारे गए 362 पाक सैनिक, 17 बंधक में, तबाही वाला ऑपेरशन खत्म

एक खतरनाक ऑपरेशन से पाकिस्तानी की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बलूच आजादी समर्थक संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने शुक्रवार को कहा कि उसके ऑपरेशन का दूसरा चरण पूरा हो गया है। इस अभियान का नाम 'ऑपरेशन हेरोफ' दिया गया था। यह बलूचिस्तान के कई शहरों में छह दिनों तक चला।