घुटने पर आया पाकिस्तान! आईसीसी को लिखा लेटर, भारत का मैच बॉयकॉट करने पर चारों ओर से घिरा

Legal Battle: टी 20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले (India vs Pakistan T20 World Cup) पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करने के लिए एक अजीबोगरीब कानूनी दांव चला है, जिस पर अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (PCB vs ICC Dispute) ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आईसीसी ने पीसीबी को दो टूक जवाब देते हुए पूछा है कि आप अपनी सुविधानुसार नियमों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इस बीच श्रीलंका ने भी पाकिस्तान से कहा है कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, वरना पूरी सिरीज और टिकटों पर भी इसका असर पड़ेगा।