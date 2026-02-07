T20 World Cup 2026: बाबर का वो कैच जिसने सबको कर दिया हैरान, क्या अंपायर ने किया पाकिस्तान को फेवर?

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने अपनी पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ते हुए फील्डिंग का बेहतरीन नमूना पेश किया। कोलंबो में नीदरलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में बाबर आजम (Babar Azam) के एक शानदार रिले कैच (Relay Catch) ने मैच का रुख बदल दिया। ज्यादातर देखा गया है कि पाकिस्तान ICC टूर्नामेंट में संघर्ष करता है। पिछले वर्ल्ड कप में उन्हें अमेरिका जैसी नई टीम ने हरा दिया था, लेकिन आज, शनिवार, 7 फरवरी को कोलंबो के SSC मैदान पर पाकिस्तान ने अपनी जबरदस्त फील्डिंग से सबको हैरान कर दिया। नीदरलैंड की टीम 19.5 ओवर में 147 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 19.3 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाते हुए जीत हासिल की।