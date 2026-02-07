टी20 वर्ल्ड कप से पहले सिद्धिविनायक पहुंचे खिलाड़ी, जीत के लिए मांगा आशीर्वाद

ICC Men's T20 World Cup 2026: भारतीय टीम शनिवार को यूएसए के खिलाफ मुकाबले के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है, जिससे पहले टीम इंडिया के सदस्यों और सपोर्ट स्टाफ ने श्री सिद्धिविनायक मंदिर जाकर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। स्पिन जोड़ी कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के साथ टीम के फील्डिंग कोच दिलीप श्री सिद्धिविनायक भी मंदिर पहुंचे। मंदिर अधिकारियों ने तीनों को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। इससे पहले गुरुवार को, हेड कोच गौतम गंभीर श्री सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे।