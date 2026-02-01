आते ही मोहम्मद सिराज की प्लेइंग 11 में एंट्री, संजू सैमसन-जसप्रीत बुमराह के अलावा ये खिलाड़ी हुए बाहर

ग्रुप-ए में मौजूद भारतीय टीम इस मुकाबले के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इसके बाद टीम इंडिया 12 फरवरी को नामीबिया का सामना करेगी। 15 फरवरी को भारत-पाकिस्तान के बीच होई-वोल्टेज मैच खेला जाना है, लेकिन फिलहाल इस पर सस्पेंस है। इसके बाद टीम इंडिया 18 फरवरी को नीदरलैंड से भिड़ेगी। दोनों देशों के बीच टी20 फॉर्मेट में इकलौता मैच टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेला गया था, जिसमें यूएसए को 110/8 के स्कोर पर रोकने के बाद भारत ने 18.2 ओवरों में जीत दर्ज की थी।