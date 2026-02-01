U19 World Cup 2026: अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचना चाहेगी टीम इंडिया, जानें रद्द हुआ मैच तो क्या होगा

हालांकि, अगर यह मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है तो क्या होगा? आइए इस समीकरण को समझते हैं। आपको बता दें कि सुपर सिक्स ग्रुप ए में अफगानिस्तान की टीम दूसरे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची है, जबकि सुपर सिक्स ग्रुप 2 में भारतीय टीम पहले स्थान पर रहकर अंतिम चार में पहुंची है। भारतीय टीम के पास अफगानिस्तान के मुकाबले ज्यादा अंक हैं और उसका नेट रन रेट भी काफी बेहतर है। ऐसे में अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है या किसी भी कारण से मुकाबले का नतीजा नहीं निकल पाता है, तो भारतीय टीम को सीधे फाइनल का टिकट मिल जाएगा।