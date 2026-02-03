ICC ने एक साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किया बैन? जानें असली बात

इस वर्ल्ड कप का हिस्सा बांग्लादेश भी था, लेकिन अपनी जिद की वजह से उसे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। बांग्लादेश अपने फैसले पर अड़ा हुआ था कि वह भारत में अपने वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलेगा, जिसके बाद आईसीसी ने उसे बाहर कर स्कॉटलैंड को जगह दे दी। दूसरी ओर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी ड्रामा शुरू हो गया था और वह लगातार टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार की बात कर रहा था। इसके बाद 1 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने साफ कर दिया कि उसकी टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा तो होगी, लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरेगी।