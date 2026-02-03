3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ICC ने एक साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किया बैन? जानें असली बात

ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की टीमों ने सुरक्षा कारणों की वजह से 1996 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के साथ खेलने से मना कर दिया था, जबकि 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने जिंबॉब्वे और केन्या के खिलाफ मैचों का बहिष्कार किया था।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 03, 2026

Pakistan cricket

पाकिस्तान क्रिकेट (फोटो- IANS)

Is PCB Banned By ICC For one Year? मंगलवार को सोशल मीडिया पर तब सनसनी मच गई, जब एक पोस्ट में यह दावा किया जाने लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ आईसीसी ने सख्त फैसला लेते हुए उसे एक साल के लिए बैन कर दिया है। दरअसल, भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का दसवां संस्करण खेला जाना है। 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 55 मैच खेले जाएंगे, जिसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी।

इस वर्ल्ड कप का हिस्सा बांग्लादेश भी था, लेकिन अपनी जिद की वजह से उसे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। बांग्लादेश अपने फैसले पर अड़ा हुआ था कि वह भारत में अपने वर्ल्ड कप के मैच नहीं खेलेगा, जिसके बाद आईसीसी ने उसे बाहर कर स्कॉटलैंड को जगह दे दी। दूसरी ओर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी ड्रामा शुरू हो गया था और वह लगातार टी20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार की बात कर रहा था। इसके बाद 1 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने साफ कर दिया कि उसकी टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा तो होगी, लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरेगी।

जानें वायरल पोस्ट की सच्चाई

इसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान से इस फैसले पर दोबारा सोचने की बात भी कही है। हालांकि, आईसीसी ने यह भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उन्हें अब तक इस तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप का मैच बायकॉट करता है, तो उसे कई तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। इसी बीच मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगा, जिसमें दावा किया जा रहा था कि आईसीसी ने पाकिस्तान को एक साल के लिए बैन कर दिया है।

आपको बता दें कि इससे पहले भी वर्ल्ड कप मैचों का बहिष्कार किया जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज की टीमों ने सुरक्षा कारणों की वजह से मैचों का बायकॉट किया था। 1996 वर्ल्ड कप में उन्होंने श्रीलंका के साथ खेलने से मना कर दिया था, जबकि 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने जिंबॉब्वे और केन्या के खिलाफ मैचों का बहिष्कार किया था। हालांकि, पाकिस्तान को अपने वर्ल्ड कप के मैच श्रीलंका में खेलने हैं, ऐसे में सुरक्षा कारणों का सवाल यहां नहीं उठता है।

अब जानते हैं कि वायरल पोस्ट की सच्चाई क्या है। दरअसल, एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया था कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक साल के लिए बैन कर दिया है। इसमें यह भी लिखा था कि आईसीसी की बोर्ड मेंबर्स मीटिंग में पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में भाग लेने को लेकर चर्चा हुई और वोटिंग कराई गई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 14 वोट पड़े। इसी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान सुपर लीग को भी एक साल के लिए बैन कर दिया गया है। इसके अलावा उसके रेवेन्यू में भी कटौती की गई है और एक साल तक पाकिस्तान की टीम कोई भी आईसीसी इवेंट होस्ट नहीं कर पाएगी।

फर्जी है वायरल पोस्ट

हालांकि, इस वायरल पोस्ट के बाद आईसीसी को तुरंत जवाब देना पड़ा। आईसीसी ने साफ कर दिया कि इस तरह की कोई भी बातचीत नहीं हुई है और न ही कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा की गई है। इसका साफ मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह खबर पूरी तरह से फर्जी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket World Cup 2023

T20 World Cup 2026

Published on:

03 Feb 2026 03:58 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC ने एक साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किया बैन? जानें असली बात
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बावजूद ईशान बाहर, संजू करेंगे ओपन! चहल ने बताई अपनी फेवरेट 11

Ishan Kishan
क्रिकेट

‘ICC के बिना बर्बाद हो सकता है PCB’, रमीज राजा ने पाक क्रिकेट को किया एक्पोज, पुराना वीडियो वायरल

Pakistan Cricket Team
क्रिकेट

कप्‍तान पैट कमिंस IPL 2026 भी कर सकते हैं मिस, ऐसा कहकर बढ़ाई SRH की टेंशन

Pat Cummins to Miss IPL 2026
क्रिकेट

PCB ने बैन की धमकी पर ICC को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बनाया खास प्लान, BCCI के इस केस का लेगा सहारा

PCB counter attack to ICC
क्रिकेट

वर्ल्ड कप में 9 मेहमान टीमों से धमाल मचाने को तैयार 40 भारतीय मूल के खिलाड़ी, जानें किस टीम कितने हिन्दुस्तानी

Indian origin players 9 visiting teams in T20 WC
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.