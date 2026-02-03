पाकिस्तान अपनी चाल में कामयाब, झुकने के लिए मजबूर हुआ ICC! PCB से होगा बड़ा समझौता

जय शाह और मोहसिन नकवी (फोटो- IANS)
T20 World Cup 2026, IND vs PAK Controversy: पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को खेले जाने वाले मुकाबले का बॉयकॉट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान के इस फैसले के बाद आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के बीच संभावित आर्थिक नुकसान को लेकर चिंताओं के बीच ‘बैक-चैनल बातचीत’ शुरू हो गई है।
पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड और अमेरिका के साथ है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाना है, जहां 20 टीमें हिस्सा लेंगी। लेकिन पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा। रविवार को पाकिस्तानी सरकार ने बताया कि उसकी क्रिकेट टीम 15 फरवरी को कोलंबो के में भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप-स्टेज मैच नहीं खेलेगी। रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले के चलते विश्व क्रिकेट को 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो सकता है।
आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से समझौता करना चाहता है। ‘द डॉन’ की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ अन्य क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए आईसीसी को समर्थन दिया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस कदम के लिए पाकिस्तान पर बैन लगाया जाएगा या नहीं, लेकिन आईसीसी ने स्पष्ट तौर पर पीसीबी से कहा है कि अगर भारत के खिलाफ मुकाबले का बॉयकॉट होता है, तो इसके व्यापक और दूरगामी परिणामों पर विचार करें।
पाकिस्तानी सरकार की घोषणा के बाद आईसीसी ने रविवार को बयान जारी करते हुए पीसीबी से आपसी सहमति के साथ समाधान खोजने का आग्रह किया था और चेतावनी दी थी कि चुनिंदा भागीदारी ग्लोबल प्रतियोगिता के सिद्धांतों को कमजोर करती है। आईसीसी ने अपने बयान में कहा था कि वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आधिकारिक बातचीत का इंतजार कर रहा है।
