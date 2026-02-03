पाकिस्तान अपनी चाल में कामयाब, झुकने के लिए मजबूर हुआ ICC! PCB से होगा बड़ा समझौता

पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड और अमेरिका के साथ है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाना है, जहां 20 टीमें हिस्सा लेंगी। लेकिन पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा। रविवार को पाकिस्तानी सरकार ने बताया कि उसकी क्रिकेट टीम 15 फरवरी को कोलंबो के में भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप-स्टेज मैच नहीं खेलेगी। रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले के चलते विश्व क्रिकेट को 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो सकता है।