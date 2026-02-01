ICC को हटाकर नई गवर्निंग बॉडी घठित करने की मांग, पाक रक्षा मंत्री ने लगाया गंभीर आरोप

आईसीसी ने बांग्लादेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माने तो आईसीसी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर स्कॉटलैंड को जगह दे दी। इसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन में टूर्नामेंट का बहिष्कार करने की धमकी देनी शुरू कर दी। हालांकि जिस दिन बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किया गया, उसके अगले ही दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया था। इसके बाद 1 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने साफ किया कि उसकी टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा तो लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेगी।