IND vs PAK Pitch Report: कोलंबो में अबतक नहीं बने 200 रन , बल्लेबाज या गेंदबाज किस मिलेगी मदद? पढ़ें प्रेमदासा स्टेडियम की पिच का हाल

कोलंबो की पिच शुरू में बल्लेबाजों को थोड़ी मदद देती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, यह धीमी हो जाती है। स्ट्रोक खेलना मुश्किल होता जाता है, और रन रेट कम रहता है। खासकर मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाजों का दबदबा रहता है। गेंद रुक कर बल्ले में आती है, इस वजह से लंबे शॉट लगाना आसान नहीं होता। मिस्ट्री स्पिनर्स और फिंगर स्पिनर्स यहां प्रभावी साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान के पास उस्मान तारिक और भारत के पास वरुण चक्रवर्ती जैसे अच्छे स्पिनर हैं।