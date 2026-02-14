T20 World Cup 2026: आज होगा महासंग्राम! एक टीम का कटेगा सुपर-8 का टिकट, तो दूसरी का पैक होगा बोरिया-बिस्तर, जानें पूरा गणित

T20 World Cup 2026 (photo - espncricinfo)
T20 World Cup 2026, IRE vs OMA, SA vs NZ, Match Schedule: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज यानी 14 फरवरी का दिन बहुत रोमांचक होने वाला है क्योंकि आज टूर्नामेंट को अपनी पहली बाहर होने वाली टीम और पहली सुपर 8 में पहुंचने वाली टीम मिल सकती है। पिछले 7 दिनों में 21 मैच हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी टीम की किस्मत का फैसला आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ है। आज कुल तीन मैच खेले जाने हैं, जिनमें से आयरलैंड बनाम ओमान और न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका के मुकाबलों पर सबकी नजरें टिकी हैं। समझें आज के मैचों का पूरा गणित।
आयरलैंड और ओमान के बीच होने वाला मैच एक एलिमिनेटर की तरह है क्योंकि ग्रुप बी में ये दोनों टीमें सबसे नीचे हैं। इस मैच में जो भी टीम हारेगी, वह टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर हो जाएगी क्योंकि हारने वाली टीम अधिकतम 2 अंकों तक ही पहुंच पाएगी, जबकि इसी ग्रुप की दो अन्य टीमें पहले ही 4-4 अंक हासिल कर चुकी हैं। जीतने वाली टीम की उम्मीदें तो बनी रहेंगी, लेकिन उसे आगे जाने के लिए काफी मेहनत और दूसरे मैचों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। यह मैच कोलंबो में खेला जाएगा और यह किसी नॉकआउट मैच से कम नहीं है।
वहीं दूसरी ओर, ग्रुप डी में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला मुकाबला सुपर 8 का टिकट तय कर सकता है। ये दोनों टीमें अपने शुरुआती 2-2 मैच जीतकर मजबूत स्थिति में हैं। आज जो भी टीम जीतेगी, उसके 6 अंक हो जाएंगे और ग्रुप की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 6 अंकों के साथ सुपर 8 में जगह पक्की मानी जा रही है। हालांकि, तकनीकी रूप से यूएई भी इस ग्रुप में दौड़ में शामिल है, लेकिन आज की विजेता टीम का रास्ता लगभग साफ हो जाएगा। इस तरह आज का दिन इस वर्ल्ड कप के संतुलन को पूरी तरह बदल देगा।
टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से बेहद रोमांचक है, क्योंकि आज होने वाले तीन मुकाबलों में से दो मैच टीमों की किस्मत तय कर देंगे। सबसे पहले आयरलैंड और ओमान के बीच एलिमिनेशन की जंग देखने को मिलेगी, जहां हारने वाली टीम के लिए टूर्नामेंट का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मुकाबला भी काफी अहम है, जबकि दिन का तीसरा और सबसे बड़ा मैच न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होगा, जिसे 'सुपर 8 की रेस' माना जा रहा है। कुल मिलाकर आज के खेल खत्म होने तक हमें इस वर्ल्ड कप की पहली बाहर होने वाली टीम और पहली सुपर 8 में पहुंचने वाली टीम मिल सकती है।
