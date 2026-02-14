T20 World Cup 2026: आज होगा महासंग्राम! एक टीम का कटेगा सुपर-8 का टिकट, तो दूसरी का पैक होगा बोरिया-बिस्तर, जानें पूरा गणित

टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से बेहद रोमांचक है, क्योंकि आज होने वाले तीन मुकाबलों में से दो मैच टीमों की किस्मत तय कर देंगे। सबसे पहले आयरलैंड और ओमान के बीच एलिमिनेशन की जंग देखने को मिलेगी, जहां हारने वाली टीम के लिए टूर्नामेंट का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मुकाबला भी काफी अहम है, जबकि दिन का तीसरा और सबसे बड़ा मैच न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होगा, जिसे 'सुपर 8 की रेस' माना जा रहा है। कुल मिलाकर आज के खेल खत्म होने तक हमें इस वर्ल्ड कप की पहली बाहर होने वाली टीम और पहली सुपर 8 में पहुंचने वाली टीम मिल सकती है।