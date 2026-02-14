Vaibhav Sooryavanshi Class 10th Board: 17 फरवरी को बोर्ड एग्जाम की पिच पर उतरेंगे वैभव सूर्यवंशी! ‘नहीं मिलेगा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट’, प्रिंसिपल ने दी बड़ी जानकारी

वैभव का सफर अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ था जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ चेन्नई में 58 गेंदों में शतक जड़ा था, जो किसी भी भारतीय का यूथ टेस्ट में सबसे तेज शतक है। IPL 2025 के मेगा ऑक्शन में उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा, जिससे वे IPL इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बने। गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने सबसे युवा टी20 शतकवीर और सबसे तेज IPL फिफ्टी लगाने वाले पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपने IPL करियर की शुरुआत ही पहली गेंद पर छक्का मारकर की थी। पूरे सीजन में उन्होंने 206.55 की स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए।