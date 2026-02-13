अर्शदीप बाहर, ये खिलाड़ी अंदर! पाकिस्तान मैच से पहले गावस्कर का बड़ा बयान, सूर्यकुमार को दी ये सलाह

नामीबिया के बल्लेबाजों ने गुरुवार को अर्शदीप सिंह के ओवरों में काफी ज्यादा रन बटोरे। आलम यह था कि अर्शदीप अपने कोटे के 4 ओवर भी पूरे नहीं कर पाए। गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान कहा कि टीम इंडिया के बाकी गेंदबाजों ने तो विकेट लिए, लेकिन अर्शदीप का अधूरा स्पेल और हार्दिक-दुबे से गेंदबाजी कराना यह इशारा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बदलाव पक्का है। गावस्कर के मुताबिक, 'श्रीलंका की पिचें स्पिनरों के लिए मददगार होती हैं और भारत का इतिहास रहा है कि हम वहां तीन स्पिनरों के साथ उतरते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोलंबो में कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में जगह मिलेगी।'