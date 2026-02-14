विराट कोहली नहीं, इन दो दिग्गजों के नाम पर रखे गए चिन्नास्वामी स्टेडियम के स्टैंड के नाम

अनिल कुंबले भारत के लिए टेस्ट और वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं। उन्होंने 401 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 953 विकेट हासिल किए हैं। वहीं पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं। टेस्ट में उन्होंने 164 मैचों में 52.31 के शानदार औसत से 13288 रन बनाए हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में द्रविड़ ने 504 मैचों में 24,064 रन बनाए हैं, जिसमें 48 शतक शामिल हैं। दोनों दिग्गज अपने शानदार करियर के दौरान भारतीय टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं।