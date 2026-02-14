ईशान किशन का खुलासा: ‘अगर वो शख्स न होता, तो आज मैं वर्ल्ड कप न खेल रहा होता’; किशन ने इसे दिया अपने कमबैक का श्रेय

चौंकाने वाली बात यह है कि जिस वक्त हार्दिक ईशान को मोटिवेट कर रहे थे, वह खुद भी खराब समय देख रहे थे। मुंबई इंडियंस की कप्तानी को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी और उनसे टी20 की कप्तानी भी छीन ली गई थी। हार्दिक ने ईशान की मेहनत की तारीफ करते हुए कहा, 'पिछले दो सालों से तुमने पर्दे के पीछे बहुत मेहनत की है। जब मौका नहीं मिला तब भी तुम मुस्कुराते रहे। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, रोने वाले मत बनो। बस सुबह उठो, कड़ी मेहनत करो और सिर झुकाकर सो जाओ। ईशान ने बल्ले से जवाब दिया है और मुझे उस पर गर्व है।'