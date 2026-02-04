T20 वर्ल्ड कप को लेकर मचे घमासान के बीच PCB ने भारत को दिया बड़ा झटका, भारतीय फैंस नहीं देख सकेंगे ये टूर्नामेंट

PCB withholds PSL 11 broadcast rights in India: T20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्‍तान सरकार ने टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट कर दिया है। इसी बीच अब पीसीबी ने भारतीय बाजार में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के 11वें सीजन के ब्राडकास्‍ट राइट्स रोकने का फैसला किया है। हालांकि, बोर्ड ने लीग के इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट राइट्स बेचने का काम जारी रखा है। इसका मतलब है कि अब भारतीय फैंस इस टूर्नामेंट को नहीं देख पाएंगे।