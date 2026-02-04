अनाया बांगर को मिला पिता संजय बांगर का साथ, अब कराने जा रहीं जेंडर-अफरमेटिव सर्जरी, जानें क्या है ये ट्रीटमेंट

अनाया ने दोहराया कि मैं यही हूं। मुझे लगता है कि इसी वजह से वे मेरे पास आए और मुझे पूरा सपोर्ट दिया। मेरे पिता मेरी सर्जरी का पूरा खर्च उठा रहे हैं। एक समय था जब मैं यूके में पूरी तरह अकेली थी और परिवारों में LGBTQ+ लोगों को लेकर अभी भी बहुत भेदभाव है। मुझे उम्मीद है कि खुलकर बोलने और मेरे परिवार के सपोर्ट से दूसरी ट्रांस महिलाओं को मदद मिलेगी। इससे किसी और के घर में ऐसी बातचीत आसान हो सकती है। एक ऐसे देश में जहां परिवारों में जेंडर आइडेंटिटी पर बातचीत करना अभी भी मुश्किल है, मेरे माता-पिता का सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है।