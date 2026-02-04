4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप 2026 में पांच ऑलराउंडर के साथ उतरेगा पाकिस्तान! देखें सबसे मजबूत प्लेइंग 11

Pakistan playing XI Prediction for T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की टीम पांच ऑलराउंडर के साथ उतर सकती है। आइये टूर्नामेंट से पहले उसकी बेस्‍ट प्‍लेइंग इलेवन क्‍या हो सकती है इस पर एक नजर डालते हैं।

2 min read
भारत

image

lokesh verma

Feb 04, 2026

Pakistan playing XI Prediction for T20 World Cup

मैच से पहले राष्‍ट्रगान गाती पाकिस्‍तान की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Pakistan playing XI Prediction for T20 World Cup: पाकिस्तान सरकार ने अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया है। हालांकि अभी तक पीसीबी की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। वैसे तो सलमान अली आगा को एक अच्छी टीम मिली है, जो श्रीलंका की कंडीशंस में काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। उन्‍होंने हाल ही में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया है। पाक गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने एक जैसा प्रदर्शन करते हुए मेहमान टीम को कड़ी टक्कर दी थी। अब यह देखना जरूरी होगा कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में कौन सी प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान में उतार सकता है।

साहिबजादा फरहान और सईम अयूब टॉप पर

फरहान की फॉर्म थोड़ी चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन सईम ने टॉप पर विस्फोटक प्रदर्शन किया है। तीन मैचों में उन्होंने 119 रन बनाए। दोनों ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि कप्तान का नंबर-3 पर आना एक शानदार कदम रहा है। दूसरे टी20 में उन्होंने 76 रन बनाए तो टॉप ऑर्डर सेट लग रहा है।

फखर और बाबर के लिए दिक्कतें

फखर और बाबर अपनी टीम की रीढ़ हैं, लेकिन एक फॉर्म से जूझ रहा है और दूसरा स्ट्राइक-रेट से। 117 टी20 इंटरनेशनल में फखर का औसत सिर्फ 23 है, जबकि बाबर का स्ट्राइक रेट 130 से कम है। बीबीएल में भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा और स्ट्राइक रेट 102 तक गिर गया था। श्रीलंका बल्लेबाजी के लिए एक मुश्किल जगह हो सकती है।

गेंदबाजी सेट है, बल्कि शानदार दिख रही है

शाहीन उनके मुख्य गेंदबाज हैं और उनके साथ नसीम शाह होंगे। हारिस रऊफ को नहीं चुना गया है, लेकिन यह चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद नवाज, शादाब खान, और काफी चर्चा में रहे उस्मान तारिक उनके मुख्य स्पिनर होंगे।

टी20 विश्व कप 2026 के लिए पाकिस्‍तान की संभावित प्‍लेइंग XI

खिलाड़ीभ‍ूूूूमिका
सईम अयूबऑलराउंडर
सहिबजादा फरहानओपनर
बाबर आजमबल्‍लेबाज
फखर जमांबल्‍लेबाज
सलमान अली आगाऑलराउंडर
उस्‍मान खानविकेटकीपर
शादाब खानऑलराउंडर
मोहम्‍मद नवालऑलराउंडर
फहीम अशरफऑलराउंडर
शाहीन अफरीदीगेंदबाज
तारिक उस्‍मानगेंदबाज

Published on:

04 Feb 2026 02:05 pm

T20 वर्ल्ड कप 2026 में पांच ऑलराउंडर के साथ उतरेगा पाकिस्तान! देखें सबसे मजबूत प्लेइंग 11

