T20 वर्ल्ड कप 2026 में पांच ऑलराउंडर के साथ उतरेगा पाकिस्तान! देखें सबसे मजबूत प्लेइंग 11

Pakistan playing XI Prediction for T20 World Cup: पाकिस्तान सरकार ने अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया है। हालांकि अभी तक पीसीबी की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। वैसे तो सलमान अली आगा को एक अच्छी टीम मिली है, जो श्रीलंका की कंडीशंस में काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। उन्‍होंने हाल ही में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया है। पाक गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने एक जैसा प्रदर्शन करते हुए मेहमान टीम को कड़ी टक्कर दी थी। अब यह देखना जरूरी होगा कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में कौन सी प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान में उतार सकता है।