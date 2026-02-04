4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

वर्ल्डकप चैंपियन खिलाड़ी की बात सुन तिलमिला जाएंगे पाकिस्तानी! भारत के खिलाफ मैच न खेलने को लेकर कसा तंज

IND vs PAK T20 World Cup Controversy: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को मुकाबला निर्धारित है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस मुकाबले में अपनी टीम को न खेलने का निर्देश दिया है।

2 min read
भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 04, 2026

IND vs PAK

भारत बनाम पाकिस्तान (फोटो- IANS)

India vs Pakistan in T20 World Cup 2026: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर से कर रहे हैं। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला किया कि उनकी क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप में तो हिस्सा लेगी, लेकिन 15 फरवरी को खेले जाने वाले भारत-पाकिस्तान मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरेगी।

पाकिस्तान को बताया खाली बर्तन

आईसीसी ने पाकिस्तान से इस फैसले पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है, हालांकि इसके बावजूद यह मामला लगातार विवादों में बना हुआ है। इस फैसले की भारत और पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी कड़ी निंदा की है। इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने पाकिस्तान को लेकर ऐसा बयान दे दिया है, जिसे पढ़कर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस आहत हो सकते हैं। श्रीकांत ने पाकिस्तान को “खाली बर्तन” करार दिया, जो सिर्फ ज्यादा शोर मचाता है।

अपने यूट्यूब चैनल पर इस मुद्दे पर बात करते हुए कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा कि अगर पाकिस्तान खेलने का फैसला करता भी है, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा, “खाली बर्तन ज्यादा शोर करते हैं। पाकिस्तान डरा हुआ है। अभी-अभी अंडर-19 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है, इसलिए सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान दे रहा है। खेले या न खेले, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता।”

एशिया कप में रहा था 3-0 का रिकॉर्ड

श्रीकांत ने आगे कहा कि एशिया कप में भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सभी मुकाबले खेले थे और हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि जब एशिया कप दुबई में खेला गया था, तब भारत और पाकिस्तान की टीमें तीन बार आमने-सामने आई थीं और तीनों मुकाबलों में पाकिस्तान की टीम को हार झेलनी पड़ी थी।

T20 वर्ल्डकप 2026 में एमएस धोनी ने टीम इंडिया को बताया सबसे खतरनाक, लेकिन एक चीज हैं परेशान
क्रिकेट
MS Dhoni

Cricket News

T20 World Cup 2026

04 Feb 2026 12:40 pm

क्रिकेट

खेल

T20 World Cup 2026

टी20 वर्ल्ड कप में भारत के मैच के बॉयकॉट के बाद पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश

Pakistan lies exposed
क्रिकेट

रोहित-विराट के नाम है टी20 वर्ल्डकप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, सिर्फ इंग्लैंड का ये बल्लेबाज कर सकता है ध्वस्त

Rohit Sharma and virat Kohli
क्रिकेट

लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची दिल्ली कैपिटल्स, चेज किया प्लेऑफ इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

Delhi Capitals
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप में संजू या ईशान कौन बनेगा अभिषेक शर्मा का ओपनिंग पार्टनर? फैसला आज, जानें कब-कहां देखें लाइव मैच

IND vs SA Warm-up match Live Streaming
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी आज करेंगे अफगानियों की कुटाई! जानें कब-कहां देखें लाइव मुकाबला

Ind vs Afg U19 World Cup Semifinal Live Streaming
क्रिकेट
