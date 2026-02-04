वर्ल्डकप चैंपियन खिलाड़ी की बात सुन तिलमिला जाएंगे पाकिस्तानी! भारत के खिलाफ मैच न खेलने को लेकर कसा तंज

India vs Pakistan in T20 World Cup 2026: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर से कर रहे हैं। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला किया कि उनकी क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप में तो हिस्सा लेगी, लेकिन 15 फरवरी को खेले जाने वाले भारत-पाकिस्तान मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरेगी।