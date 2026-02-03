3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

PCB ने बैन की धमकी पर ICC को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बनाया खास प्लान, BCCI के इस केस का लेगा सहारा

PCB counter attack to ICC: टी20 वर्ल्‍ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्‍कार करने घोषणा के बाद पीसीबी ने आईसीसी की प्रतिबंधों की धमकी का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी इसके लिए BCCI के खिलाफ 2018 के अपने विवाद का सहारा लेकर विवाद समाधान कमेटी (DRC) के सामने आईसीसी को चुनौती देने जा रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Feb 03, 2026

PCB counter attack to ICC

पीसीबी अध्‍यक्ष मोहसिन नकवी। (फोटो सोर्स: IANS)

PCB counter attack to ICC: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यह साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्‍तान सरकार टीम को अगले हफ्ते कोलंबो में भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच का बॉयकॉट करने का निर्देश देती है तो पाकिस्तान को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। संभावित वित्तीय नुकसान और होस्ट ब्रॉडकास्टर के मुकदमे के अलावा पाकिस्तान को टूर्नामेंट से सस्पेंड भी किया जा सकता है। हालांकि पीसीबी की ओर से अभी तक बॉयकॉट की पुष्टि नहीं की गई है। इसी बीच रिपोर्ट आ रही है कि पीसीबी आईसीसी को मुंहतोड़ जवाब देने की प्‍लानिंग कर रहा है।

पहली बार नहीं हो रहा बॉयकॉट

बता दें कि ये पहली बार नहीं है, जब किसी टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट के किसी मैच से जानबूझकर किनारा किया हो। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने 1996 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ अपने मैचों को सुरक्षा कारणों से सरकार के निर्देशों के बाद छोड़ दिया था। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी इसी तरह 2003 वर्ल्ड कप के दौरान जिम्बाब्वे और केन्या के खिलाफ मैच छोड़ चुके हैं। जबकि जिम्बाब्वे ने राजनीतिक तनाव के कारण 2009 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से नाम वापस ले लिया था। इनमें से किसी पर भी कोई बैन नहीं लगा। ये ऐसे उदाहरण है, जिसके बारे में पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है।

2018 के इस विवाद का सहारा लेने जा रहा पीसीबी

डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन कमेटी के सामने बीसीसीआई के खिलाफ 2018 के अपने विवाद का सहारा लेकर आईसीसी को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। यह मामला तब सामने आया, जब भारत 2014 के एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का सम्मान करने में विफल रहा था, जिसके तहत दोनों बोर्ड 2015 और 2023 के बीच छह द्विपक्षीय सीरीज खेलने के लिए सहमत हुए थे।

रिपोर्ट में 2018 की कार्यवाही से परिचित एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि सुनवाई के दौरान पीसीबी ने भारतीय बोर्ड से पाकिस्तान का दौरा नहीं करने के अपने फैसले का कारण बताने को कहा था। शुरुआत में बीसीसीआई ने कहा कि वह कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। फिर बाद में दावा किया कि भारत सरकार ने दौरे की अनुमति नहीं दी थी।

फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ आ सकता है फैसला

सूत्रों ने इसके साथ ही आगाह किया कि आईसीसी के भीतर भारतीय बोर्ड का प्रभाव एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ नतीजे को मोड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से प्रतिबंध लग सकते हैं। उस स्थिति में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में जाने के लिए तैयार है।

ये भी पढ़ें

T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच नहीं खेलने पर पाकिस्तान को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम, कपिल देव ने बताया क्या होगा
क्रिकेट
Kapil Dev on Pakistan boycott

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

03 Feb 2026 01:07 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / PCB ने बैन की धमकी पर ICC को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बनाया खास प्लान, BCCI के इस केस का लेगा सहारा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

वर्ल्ड कप में 9 मेहमान टीमों से धमाल मचाने को तैयार 40 भारतीय मूल के खिलाड़ी, जानें किस टीम कितने हिन्दुस्तानी

Indian origin players 9 visiting teams in T20 WC
क्रिकेट

RCB को बेचने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

RCB sale officially starts
क्रिकेट

ICC ने अगर बांग्‍लादेश की तरह पाकिस्तान को भी पूरे टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किया तो कौन सी टीम लेगी जगह

Uganda Can Replace Pakistan
क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच नहीं खेलने पर पाकिस्तान को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम, कपिल देव ने बताया क्या होगा

Kapil Dev on Pakistan boycott
क्रिकेट

महिला क्रिकेटरों के यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट ने BCB के रवैये पर उठाए गंभीर सवाल

Female Cricketers Sexual harassment case
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.