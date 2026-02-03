PCB ने बैन की धमकी पर ICC को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बनाया खास प्लान, BCCI के इस केस का लेगा सहारा

बता दें कि ये पहली बार नहीं है, जब किसी टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट के किसी मैच से जानबूझकर किनारा किया हो। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने 1996 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ अपने मैचों को सुरक्षा कारणों से सरकार के निर्देशों के बाद छोड़ दिया था। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी इसी तरह 2003 वर्ल्ड कप के दौरान जिम्बाब्वे और केन्या के खिलाफ मैच छोड़ चुके हैं। जबकि जिम्बाब्वे ने राजनीतिक तनाव के कारण 2009 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से नाम वापस ले लिया था। इनमें से किसी पर भी कोई बैन नहीं लगा। ये ऐसे उदाहरण है, जिसके बारे में पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है।