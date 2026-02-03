T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच नहीं खेलने पर पाकिस्तान को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम, कपिल देव ने बताया क्या होगा

Kapil Dev on Pakistan boycott: पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के फैसले से हर हैरान है। पाकिस्तान ने रविवार को घोषणा की कि वे टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। यह फैसला बांग्लादेश के बाहर होने के बाद लिया गया, जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत से अपने मैच शिफ्ट करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था। अब इस मामले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान कपिल देव का बड़ा बयान आया है। उन्‍होंने ये भी बताया कि इसके क्‍या परिणाम हो सकते हैं?