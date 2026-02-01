T20 वर्ल्डकप के वॉर्म-अप में क्यों खेलेंगी भारत की 2 टीमें, जानें कब और कहां-कहां होंगे मुकाबले

मैच के दौरान विकेट लेने का जश्न मनाती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Team India T20 World Cup 2026 Squad: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के वॉर्म-अप मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। भारत की दो टीमें इस वर्ल्ड कप के वॉर्म-अप मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। पहली टीम वह है, जो इस वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई है और जिसके कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं। इस सीनियर टीम में अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और रिंकू सिंह जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं।
दूसरी ओर आयुष बदोनी की कप्तानी में इंडिया-ए टीम का ऐलान किया गया है, जिसमें प्रियांश आर्या और मयंक यादव जैसे उभरते हुए खिलाड़ी शामिल हैं। इस दौरान इंडिया-ए को दो वॉर्म-अप मैच खेलने हैं, जबकि भारत की सीनियर टीम सिर्फ एक ही वॉर्म-अप मुकाबला खेलेगी। यह मुकाबला 4 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा।
अब सवाल यह उठता है कि भारत की दो टीमें क्यों बनाई गई हैं और दोनों टीमें वॉर्म-अप मैच क्यों खेलेंगी। दरअसल, सभी खिलाड़ियों को टूर्नामेंट से पहले पर्याप्त अभ्यास देने के लिए दो टीमों का गठन किया गया है। सीनियर टीम को सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसलिए खिलाया जा रहा है, ताकि खिलाड़ी वॉर्म-अप मैचों में ज्यादा थकान या चोट का शिकार न हों और टूर्नामेंट से पहले पूरी तरह फिट और फ्रेश रहें।
इंडिया-ए टीम को यूएसए और नामीबिया के खिलाफ वॉर्म-अप मैच खेलने हैं। यूएसए के खिलाफ मुकाबला मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि नामीबिया के खिलाफ मैच 6 फरवरी को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित होगा। वहीं 4 फरवरी को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने-सामने होंगी।
