T20 वर्ल्डकप के वॉर्म-अप में क्यों खेलेंगी भारत की 2 टीमें, जानें कब और कहां-कहां होंगे मुकाबले

अब सवाल यह उठता है कि भारत की दो टीमें क्यों बनाई गई हैं और दोनों टीमें वॉर्म-अप मैच क्यों खेलेंगी। दरअसल, सभी खिलाड़ियों को टूर्नामेंट से पहले पर्याप्त अभ्यास देने के लिए दो टीमों का गठन किया गया है। सीनियर टीम को सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसलिए खिलाया जा रहा है, ताकि खिलाड़ी वॉर्म-अप मैचों में ज्यादा थकान या चोट का शिकार न हों और टूर्नामेंट से पहले पूरी तरह फिट और फ्रेश रहें।