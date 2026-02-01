बांग्लादेश क्रिकेट में मचा हड़कंप! BCB को मिली यौन शोषण की जांच रिपोर्ट, बड़े नामों पर गिर सकती है गाज

जहांआरा आलम ने 2022 महिला वर्ल्ड कप के दौरान टीम मैनेजमेंट के एक सदस्य पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने उन्हें यौन रूप से छेड़छाड़ की और अनुचित व्यवहार किया। आरोपों के बाद देशव्यापी आक्रोश फैला, जिसके चलते BCB ने नवंबर 2025 में पांच सदस्यीय जांच कमिटी गठित की। कमिटी की अध्यक्षता पूर्व अपीलेट डिवीजन जज जस्टिस तारिक उल हकीम ने की। अन्य सदस्यों में BCB डायरेक्टर रुबाबा दौला, बैरिस्टर सरवत सिराज शुक्ला, प्रोफेसर डॉ. नैमा हक (ढाका यूनिवर्सिटी की पूर्व लॉ विभागाध्यक्ष और लॉ कमीशन सदस्य), और बैरिस्टर मुहम्मद मुस्तफिजुर रहमान खान शामिल थे।