2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बांग्लादेश क्रिकेट में मचा हड़कंप! BCB को मिली यौन शोषण की जांच रिपोर्ट, बड़े नामों पर गिर सकती है गाज

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को महिला क्रिकेट में यौन दुराचार के आरोपों पर जांच रिपोर्ट मिल गई है। पूर्व राष्ट्रीय कप्तान जहांआरा आलम द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच के लिए गठित पांच सदस्यीय कमिटी ने सोमवार को रिपोर्ट BCB को सौंप दी। कमिटी की सदस्य बैरिस्टर सरवत सिराज शुक्ला ने क्रिकबज को पुष्टि [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 02, 2026

Jahanara Alam Bangladesh Cricket

पूर्व राष्ट्रीय कप्तान जहांआरा आलम

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को महिला क्रिकेट में यौन दुराचार के आरोपों पर जांच रिपोर्ट मिल गई है। पूर्व राष्ट्रीय कप्तान जहांआरा आलम द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच के लिए गठित पांच सदस्यीय कमिटी ने सोमवार को रिपोर्ट BCB को सौंप दी। कमिटी की सदस्य बैरिस्टर सरवत सिराज शुक्ला ने क्रिकबज को पुष्टि की कि रिपोर्ट बोर्ड को जमा कर दी गई है।

टीम मैनेजमेंट के सदस्य पर यौन उत्पीड़न का आरोप

जहांआरा आलम ने 2022 महिला वर्ल्ड कप के दौरान टीम मैनेजमेंट के एक सदस्य पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने उन्हें यौन रूप से छेड़छाड़ की और अनुचित व्यवहार किया। आरोपों के बाद देशव्यापी आक्रोश फैला, जिसके चलते BCB ने नवंबर 2025 में पांच सदस्यीय जांच कमिटी गठित की। कमिटी की अध्यक्षता पूर्व अपीलेट डिवीजन जज जस्टिस तारिक उल हकीम ने की। अन्य सदस्यों में BCB डायरेक्टर रुबाबा दौला, बैरिस्टर सरवत सिराज शुक्ला, प्रोफेसर डॉ. नैमा हक (ढाका यूनिवर्सिटी की पूर्व लॉ विभागाध्यक्ष और लॉ कमीशन सदस्य), और बैरिस्टर मुहम्मद मुस्तफिजुर रहमान खान शामिल थे।

हाईकोर्ट पहुंचा मामला

कमिटी को कई बार समय सीमा बढ़ानी पड़ी। शुरुआत में 15 दिनों की डेडलाइन थी, जिसे 2 दिसंबर, 21 दिसंबर और फिर 31 जनवरी तक बढ़ाया गया। उच्च न्यायालय ने 2 फरवरी को BCB से निष्क्रियता पर जवाब मांगा और एक रिट याचिका पर रूल जारी किया, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया गया। याचिका में कहा गया कि BCB की चुप्पी अन्य संभावित पीड़ितों के लिए न्याय में बाधा डाल रही है।

BCB ने जारी नहीं किया कोई आधिकारिक बयान

रिपोर्ट मिलने के बाद BCB ने अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और न ही जांच के निष्कर्षों का खुलासा किया गया है। BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने पहले 'जीरो टॉलरेंस' नीति की बात कही थी, कहा था कि दोषी पाए जाने पर किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा—चाहे वह बोर्ड डायरेक्टर हो, कोच या कर्मचारी। आरोपों के बाद चार महिला क्रिकेट टीम से जुड़े अधिकारियों—मैनेजर एसएम गोलाम फैयाज, फिजियो सुरैया अख्तर, कोच महमूद इमोन और कोऑर्डिनेटर सरफराज बाबू—को स्पेशल ड्यूटी पर रखा गया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Feb 2026 08:46 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बांग्लादेश क्रिकेट में मचा हड़कंप! BCB को मिली यौन शोषण की जांच रिपोर्ट, बड़े नामों पर गिर सकती है गाज
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्डकप के वॉर्म-अप में क्यों खेलेंगी भारत की 2 टीमें, जानें कब और कहां-कहां होंगे मुकाबले

IND vs NZ 3rd ODI Playing 11 Prediction
क्रिकेट

जगदीशन ने जड़ा तूफानी शतक, USA के गेंदबाजों को बुरी तरह पीटा, तिलक-प्रियांश भी खूब गरजे

N Jagdeesan
क्रिकेट

एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज के साथ टी20 वर्ल्डकप खेलने आ रही है ऑस्ट्रेलिया, मजबूरी में करना पड़ रहा ऐसा

ऑस्ट्रेलिया
क्रिकेट

IND A vs USA Update: USA को पहले वॉर्म-अप मैच में मिली हार, लेकिन भारत A के खिलाफ बना डाले 200 रन

IND A vs USA
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप में भारत के खिलाफ खेलने के लिए मान भी गया पाकिस्तान, तो भी होगी कार्रवाई?

Pakistan announce squad for T20 World Cup 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.