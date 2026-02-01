जगदीशन ने जड़ा तूफानी शतक, USA के गेंदबाजों को बुरी तरह पीटा, तिलक-प्रियांश भी खूब गरजे

IND A vs USA Warm Up Match Score Update: आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे वॉर्म-अप मुकाबले में भारत, इंडिया-ए और यूएसए के बीच मैच जारी है, जहां नारायण जगदीश ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 49 गेंदों में शतक जड़ दिया। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 4 छक्के लगाए। इस मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी और नारायण जगदीश ने प्रियांशु आर्य के साथ पारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों ने टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई, लेकिन चौथे ओवर में प्रियांशु आर्य 28 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 13 गेंदों का सामना किया, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे।