T20 वर्ल्ड कप में 9 मेहमान टीमों से धमाल मचाने को तैयार 40 भारतीय मूल के खिलाड़ी, जानें किस टीम कितने हिन्दुस्तानी

Indian origin players 9 visiting teams in T20 WC: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के वार्म-अप मैच में जब इंडिया ए का सामना यूएसए से हुआ तो ऐसा लगा कि हम अपनों के खिलाफ ही खेल रहे हैं, क्‍योंकि विपक्षी टीम के कप्‍तान समेत सात खिलाड़ी भारतीय मूल के थे। इनमें ज्‍यादातर खिलाड़ी ऐसे थे, जिन्‍होंने भारत के लिए खेलने का सपना देखा था, लेकिन यहां ज्‍यादा प्रतिस्‍पर्धा होने के चलते इन्‍हें देश छोड़ने का कड़ा फैसला लेना। इसी तरह 9 मेहमान टीमें ऐसी हैं, जिनमें 40 हिन्‍दुस्‍तानी खिलाड़ी शामिल हैं। आइये इस आर्टिकल में हम आपको बताते हैं कि किस टीम में कितने और कौन-कौन से खिलाड़ी भारतीय मूल के हैं।