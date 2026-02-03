T20 वर्ल्ड कप में 9 मेहमान टीमों से धमाल मचाने को तैयार 40 भारतीय मूल के खिलाड़ी, जानें किस टीम कितने हिन्दुस्तानी

कनाडा के भारतीय मूल के प्लेयर्स के साथ विराट कोहली। (फोटो सोर्स: एक्स@/iabhishek__kr)
Indian origin players 9 visiting teams in T20 WC: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के वार्म-अप मैच में जब इंडिया ए का सामना यूएसए से हुआ तो ऐसा लगा कि हम अपनों के खिलाफ ही खेल रहे हैं, क्योंकि विपक्षी टीम के कप्तान समेत सात खिलाड़ी भारतीय मूल के थे। इनमें ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे थे, जिन्होंने भारत के लिए खेलने का सपना देखा था, लेकिन यहां ज्यादा प्रतिस्पर्धा होने के चलते इन्हें देश छोड़ने का कड़ा फैसला लेना। इसी तरह 9 मेहमान टीमें ऐसी हैं, जिनमें 40 हिन्दुस्तानी खिलाड़ी शामिल हैं। आइये इस आर्टिकल में हम आपको बताते हैं कि किस टीम में कितने और कौन-कौन से खिलाड़ी भारतीय मूल के हैं।
दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), अजयवीर हुंदल, अंश पटेल, हर्ष ठाकर, जसकरनदीप बुट्टर, कंवरपाल ताथगुर, नवनीत धालीवाल, रविंदरपाल सिंह, शिवम शर्मा, श्रेयस मोव्वा, युवराज समरा।
मोनांक पटेल (कप्तान), जेसी सिंह, मिलिंद कुमार, नोस्थुश केनजिगे, सैतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, सौरभ नेत्रवलकर, शुभम रंजने।
जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला, करण सोनावले, जय ओडेदरा, आशीष ओडेदरा, वसीम अली, जितेन रामानंदी।
अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, ध्रुव पाराशर, हर्षित कौशिक, मयंक कुमार, सिमरनजीत सिंह, सोहैब खान।
ईश सोढ़ी, रचिन रविंद्र
केशव महाराज
गुडाकेश मोती
जसप्रीत सिंह
आर्यन दत्त
