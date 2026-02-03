Uganda Can Replace Pakistan: पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि पाकिस्‍तानी टीम टी20 वर्ल्‍ड कप में खेलेगी, लेकिन ग्रुप स्‍टेज के मुकाबले में भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करेगी। इस घोषणा के बाद क्रिकेट जगत में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान का ये फैसला बांग्लादेश के भारत जाने से इनकार करने के कारण टूर्नामेंट से हटाए जाने के बाद आया है। पाकिस्तान के इस कदम को मुख्य रूप से बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन, इसके उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) उसे बांग्‍लादेश की तरह पूरे टूर्नामेंट से बाहर भी कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर उसकी जगह कौन सा देश खेलेगा, आइये पूरे घटनाक्रम के साथ इस पर भी जानते हैं।