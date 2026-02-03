RCB को बेचने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

RCB sale officially starts: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आधिकारिक तौर पर बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत संभावित खरीदारों को सूचना मेमोरेंडम बांटे गए हैं। इस तरह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी में से एक बिक्री के लिए बाजार में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, फ्रेंचाइजी की आईपीएल 2025 टाइटल जीत और कमर्शियल दबदबे के बाद आरसीबी का वैल्यूएशन करीब 2 बिलियन डालर यानी करीब 1,800 करोड़ रुपये से ज्‍यादा आंका गया है।