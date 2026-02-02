एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज के साथ टी20 वर्ल्डकप खेलने आ रही है ऑस्ट्रेलिया, मजबूरी में करना पड़ रहा ऐसा

हेजलवुड को हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के कारण इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद में रिकवरी के दौरान उन्हें अकिलीज की समस्या हो गई। सेलेक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के बीच बातचीत के बाद, यह फैसला लिया गया कि हेजलवुड फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे। उनके श्रीलंका में पहुंचने की कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। ऑस्ट्रेलियाई सेलेक्टर टोनी डोडमेडे ने कहा कि यह फैसला हेजलवुड की लंबी अवधि की फिटनेस को ध्यान में रखकर लिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ अपना टी20 वर्ल्ड कप अभियान शुरू करेगी।