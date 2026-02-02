2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज के साथ टी20 वर्ल्डकप खेलने आ रही है ऑस्ट्रेलिया, मजबूरी में करना पड़ रहा ऐसा

ICC Men's T20 World Cup 2026 में ऑस्ट्रेलिया अपने अभियान का आगाज 11 फरवरी को करेगी। उससे पहले 5 फरवरी को कोलंबो में अपना वॉर्म-अप मैच खेलेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Feb 02, 2026

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को टूर्नामेंट के शुरुआती हिस्से से बाहर रहना पड़ सकता है। हेजलवुड सिडनी में अकिलीज की समस्या से उबरने के लिए रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं। अब सीन एबॉट को ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर टीम में शामिल किया गया है।

ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे हेजलवुड

हेजलवुड को हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के कारण इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद में रिकवरी के दौरान उन्हें अकिलीज की समस्या हो गई। सेलेक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के बीच बातचीत के बाद, यह फैसला लिया गया कि हेजलवुड फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे। उनके श्रीलंका में पहुंचने की कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। ऑस्ट्रेलियाई सेलेक्टर टोनी डोडमेडे ने कहा कि यह फैसला हेजलवुड की लंबी अवधि की फिटनेस को ध्यान में रखकर लिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ अपना टी20 वर्ल्ड कप अभियान शुरू करेगी।

डोडमेडे ने कहा, "हमें लगा कि जोश हेजलवुड के लिए श्रीलंका जाने से पहले घर पर परिचित माहौल में रिहैबिलिटेशन जारी रखना ज्यादा व्यावहारिक और फायदेमंद होगा। टीम में नाथन (एलिस) भी वापसी कर रहे हैं, इसलिए हमने सीन को तेज गेंदबाजी कवर के तौर पर अपने साथ लाने का फैसला किया है, ताकि अगर अचानक जरूरत पड़े तो वह काम आ सकें। सीन एक अनुभवी और हरफनमौला अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कई वर्ल्ड कप कैंपेन में हिस्सा लिया है। पाकिस्तान दौरे के बाद उनका टीम के साथ रहना सही था।"

पैट कमिंस पहले ही हो चुके हैं बाहर

एबॉट को ऐसे समय में टीम में शामिल किया गया है, जब ऑस्ट्रेलियाई खेमा कई फिटनेस समस्याओं से जूझ रहा है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही पैट कमिंस को टूर्नामेंट से गंवा चुके हैं, क्योंकि तेज गेंदबाज को पीठ की चोट से उबरने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए। इसके बाद बेन ड्वारशुइस को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया, जबकि मैट रेनशॉ ने मैथ्यू शॉर्ट की जगह ली है।

नाथन एलिस हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण बीबीएल फाइनल से बाहर रहे, जबकि टिम डेविड ने बीबीएल में हैमस्ट्रिंग की चोट के बाद 26 दिसंबर से कोई मैच नहीं खेला है। इस बीच, ग्लेन मैक्सवेल को पाकिस्तान के दौरे से आराम दिया गया था, जो उनके पहले टूटे हुए टखने के चल रहे मैनेजमेंट का हिस्सा था।

एडम जांपा ने लाहौर में आखिरी वनडे में सिर्फ दो ओवर फेंके और ग्रोइन में खिंचाव के कारण बैटिंग नहीं की, हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसे एहतियातन कदम बताया था। बाद में इस समस्या को एहतियाती बताया। हालांकि, मैक्सवेल, एलिस और डेविड के पाकिस्तान दौरे से बाहर रहने के बाद मंगलवार को कोलंबो में टीम के साथ जुड़ने की उम्मीद है।

T20 World Cup 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनली, टिम डेविड, बेन ड्वारशुइस, कैमरून ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैट कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैट रेनशॉ, मार्कस स्टोइनिस और एडम जांपा।
ट्रैवलिंग रिजर्व: सीन एबॉट।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

T20 World Cup 2026

Published on:

02 Feb 2026 06:12 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज के साथ टी20 वर्ल्डकप खेलने आ रही है ऑस्ट्रेलिया, मजबूरी में करना पड़ रहा ऐसा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

जगदीशन ने जड़ा तूफानी शतक, USA के गेंदबाजों को बुरी तरह पीटा, तिलक-प्रियांश भी खूब गरजे

N Jagdeesan
क्रिकेट

IND A vs USA Live Update: USA को लगा डबल झटका, कप्तान के बाद मुक्कामल्ला बिना खाता खोले आउट, तिलक वर्मा ने लपका शानदार कैच

IND A vs USA
क्रिकेट

T20 वर्ल्डकप में भारत के खिलाफ खेलने के लिए मान भी गया पाकिस्तान, तो भी होगी कार्रवाई?

Pakistan announce squad for T20 World Cup 2026
क्रिकेट

अपनी आदत से लाचार पाकिस्तान फिर हटेगा पीछे? गावस्कर के इस बयान से तिलमिला जाएंगे पाकिस्तानी

Sunil Gavaskar
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: भारत के खिलाफ अगर पाकिस्तान ने नहीं छोड़ी ज़िद तो…

IND vs PAK T20 World Cup 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.